Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Selvmord eller tragiske ulykker.

Mindst otte højtstående russiske forretningsmænd har siden januar pludselig mistet livet.

Af dem er seks af dødsfaldene sket blandt chefer i Ruslands to største energiselskaber.

De har taget deres eget liv, eller er faldet ud af vinduer eller på anden vis har været ude for uforklarlige begivenheder, der kostede dem livet.

Eller … det er i hvert fald sådan, det ser ud.

Dødsfaldene har nemlig fået gang i spekulationerne om, hvorvidt Putin er i gang med en udrensning blandt kritikere og folk, der ved for meget.

Det skriver CNN, som har lavet en optegnelse over nogle af de mest prominente dødsfald.

I denne uge døde Ravil Maganov, formanden for Lukoil, Ruslands største privatejede olie- og gasselskab, da han faldt ud af vinduet på et hospital i Moskva.

Ravil Maganov døde i denne uge, da han faldt ud af et vindue. Officielt døde han af 'alvorlig sygdom.' Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV Vis mere Ravil Maganov døde i denne uge, da han faldt ud af et vindue. Officielt døde han af 'alvorlig sygdom.' Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV

Hans brøde var efter sigende, at han havde opfordret præsidenten til at stoppe krigen i Ukraine.

Det var nyhedsbureauet TASS, der bragte nyheden om dødsfaldet, som blev bekræftet af Lukoil.

Officielt lød forklaringen dog, at han var død efter 'alvorlig sygdom,' men russiske medier kunne oplyse, at der var tale om en faldulykke.

I maj blev en anden topchef i Lukoil, Alexander Subbotin, fundet død efter, at han angiveligt havde besøgt en shaman.

Men de pludselige og uforklarlige dødsfald begyndte allerede i slutningen af januar, hvor en Gazprom-chef Leonid Shulman blev fundet død i en lille by nær Leningrad.

Den statslige RIA rapporterede, at der blev fundet et afskedsbrev ved liget.

Blot en måned senere blev en anden Gazprom-chef, Alexander Tyulakov, fundet død i samme by. Også her lød dødsårsagen på selvmord.

To andre russiske oligarker med forbindelser til Gazprom er døde i tilsyneladende selvmord eller mystiske ulykker.

I april blev en af dem, Vladislav Avayev, en tidligere vicepræsident i Gazprombank, fundet død i en lejlighed i Moskva sammen med sin kone og datter.

Nyhedsbureauet Reuters har lavet en liste over de seneste dødsfald blandt russiske oligarker og fremtrædende forretningsfolk.

Udover de allerede nævnte fremgår også navne som Leonid Shulman, Mikhail Watford, Sergei Protosenya, Vladimir Lyakishev og Yury Voronov.

Ruslands-ekspert Flemming Splidsboel fra DIIS sagde tidligere på ugen til B.T., at dødsfaldene er 'opsigtsvækkende.'

»Det er ikke svært at se, at der kunne være tale om et mønster,« sagde han.