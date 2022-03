Et stort antal babyer ligger i øjeblikket i en kælder i Ukraines hovedstad, Kyiv. Langt væk fra babyernes forældre.

Og det er der en tragisk grund til.

For de ukrainske babyer er blevet født af rugemødre, alt imens den russiske invasion af Ukraine har stået på.

Krigens brutalitet har gjort, at de kommende forældre til babyerne er forhindret i at hente dem fra rugemødrene.

En sygeplejerske tager sig af en baby. Foto: GLEB GARANICH Vis mere En sygeplejerske tager sig af en baby. Foto: GLEB GARANICH

Og det har altså sat sygeplejersker hos klinikken BioTexCom, der tilbyder surrogat-forløb, i en noget uvant situation. Det fortæller sygeplejersken Oksana Martynenko til nyhedsbureauet Reuters.

»Vi er blevet her for at tage os af dem, for hvem skal ellers tage sig af dem, mens deres forældre er væk? Hvem skal hjælpe dem? Derfor tager vi os af dem. Vi kan ikke efterlade dem, for hvornår har det nogensinde været en mulighed? Det er små væsener.«

Og taget sig af babyerne har Oksana Martynenko og det resterende personale hos BioTexCom i den grad gjort.

Foto: GLEB GARANICH Vis mere Foto: GLEB GARANICH

Oksana Martynenko og personalet har kørt rundt i Kyiv, hvor de har samlet babyerne sammen og ført dem til klinikkens kælder.

Indtil videre befinder 21 babyer sig i kælderen, men selvom de er bragt i større sikkerhed på klinikken, er sygeplejerskerne stadig bekymrede for, om de selv og babyerne vil overleve, fortæller en anden sygeplejerske, Antonina Jefymovytj.

»Vi er bekymrede for os selv, for vores egne børn og for de små babyer, der ligger her. Det er skræmmende, fordi vi ikke ved, hvad der sker, og hvad der kommer til at ske. Selvom vi befinder os i en kælder, kan vi meget tydeligt høre eksplosioner, når de er i nærheden. Det er bestemt skræmmende,« siger hun til Reuters.