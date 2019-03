Det var umiddelbart noget så banalt som ulykkelig kærlighed, der førte til likvideringen af mafia-bossen Francesco 'Franky Boy' Cali i Staten Island, New York, onsdag aften.

Politiet har nu anholdt en 24-årig mand, Anthony Comello, for nedskydningen.

Francesco ’Franky Boy’ Cali var overhoved for den berygtede mafiaorganisation Gambino-familien, indtil han onsdag blev lokket ud på vejen foran sit hjem og skudt ned på klos hold.

Politiet anholdt søndag Anthony Comello for drabet, skriver CNN.

Myndighederne i New York har endnu ikke meldt noget ud officielt om eventuelt motiv, men flere medier citerer unavngivne kilder i politiet for at sige, at det handlede om noget, der minder om kærestesorger.

Anthony Comello, som ikke har mafia-forbindelser, var nemlig lun på Fracesco Calis niece og have et forhold til hende. Det forhold var bossen for Gambino-familien ikke begejstret for, og det gjorde han klart overfor sin niece.

En melding, der gjorde Anthony Comello så vred, at han mødte op hos den berygtede mafiaboss og skød ham ti gange i overkroppen onsdag aften.

Selv har Anthony Comello angiveligt forklaret, at han var skæv af hash, og at han handlede i selvforsvar, fordi Francesco Cali kom ud med en pistol i hånden, skriver CBS New York.

#UPDATE: Jailhouse photo of 24 year old Anthony Comello, alleged killer of #Gambino crime boss Frank Cali. ⁦@NYPDDetectives⁩ said Cali was shot 10 times. ⁦@PIX11News⁩ learned Comello wanted to date Cali’s niece and the boss’ family wasn’t pleased. pic.twitter.com/RCnWIlLLX2 — Mary Murphy (@MurphyPIX) March 17, 2019

Politiet fandt dog ikke nogen pistol i nærheden af Francesco Calis lig.

Anthony Comello befinder sig nu i en beskyttet celle, da myndighederne frygter, at Gambino-mafiaen vil likvidere ham så hurtigt som muligt.

Kilder i politiet siger til New York Post, at den generelle fornemmelse er, at der nu er en skydeskive på ryggen af Anthony Comello, og at de frygter et likvideringsforsøg.

Det kan både være et medlem af Gambino-familien, der udfører handlingen – eller andre kriminelle, der vil score point hos Gambino-familiens ledelse, udtaler en kilde.