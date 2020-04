I Israel har man indført en række regler og retningslinjer for at undgå spredningen af coronavirus, dog oplever man problemer med en særlig gruppe mennesker, der nægter at overholde reglerne.

Flere ultraortodokse jøder i byen Bnei Brak, der ligger tæt på Tel Aviv, har nemlig besluttet, at de ikke vil følge reglerne om distance og små forsamlinger.

Lørdag aften gik en stor gruppe ultraortodokse jøder igennem det jødiske kvarter i byen i store grupper uden afstand. De var på vej til begravelse for en rabbiner, der hed Tzvi Shenkar.

Politi arresterer flere ultraortodokse jøder ved en synagoge i Jerusalem. Foto: ABIR SULTAN

I Israel må man - som i Danmark - ikke forsamles flere end ti personer.

Og det er ikke første gang, at politiet har problemer med de store grupper fra det religiøse samfund.

En uge tidligere blev der afholdt et jødisk bryllup med omkring 150 gæster til stede.

Der var endda en af gæsterne, der var blevet pålagt at være i karantæne, har politiet oplyst. Han og tre andre blev anholdt under festlighederne.

Anholdelser ved synagoge i Jerusalem. Foto: ABIR SULTAN

Efter de mange overtrædelser af især forsamlingsforbuddet, har man nu indsat specialehed fra politiet i de særligt ortodokse, jødiske områder, der har til opgave at oplyse og holde øje med de religiøse grupper.

Det har resulteret i flere både fysiske og verbale sammenstød. Der er blandt andet blevet råbt 'mordere' og 'nazister' efter politiet.

Som et resultat de mange overtrædelse af forbud er antallet af smittede markant højere i de særligt jødiske områder.

På Tel Hashomer hospitalet i Tel Aviv er 60 procent af patienterne ultraortodokse jøder.