Israelsk politi jager en ultraortodoks jødisk mand for at anholde ham, efter at de har lukket en synagoge i bydeln Mea Sharim i Jerusalem. Mange ultraortodokse vil ikke overholde regeringens regler for at bremse spredningen af coronavirus. TOPSHOT - Israeli security forces arrest an Ultra Orthodox Jewish man as they close a synagogue in the Mea Shearim Ultra-Orthodox neighbourhood in Jerusalem, on March 30, 2020, amid efforts to curb the spread of the COVID-19 coronavirus pandemic. (Photo by Ahmad GHARABLI / AFP) Ahmad Gharabli/Ritzau Scanpix