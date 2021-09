En puma på 40 kilo, der optrådte som en huskat, blev reddet fra et hjem i New York bydelen Bronx i sidste uge. Den er nu ankommet til et dyrereservat i delstaten Arkansas, oplyser Wildlife Conservation Society mandag.

Sasha er en 11 måneder gammel puma, og den havde levet på stedet, siden den var otte uger gammel.

Den blev fjernet fra hjemmet og i første omgang bragt til den zoologiske have i Bronx, hvor den blev tilset af veterinærerne, inden turen gik videre til dyrereservatet i Eureka Springs i Arkansas.

»Vilde dyr som pumaer er ikke kæledyr,« sagde Basil Seggos fra New Yorks institut for miljøbevaring. Det skriver New York Post.

»Selvom en puma kan se hyggelig og sød ud, mens den er ung, så kan disse dyr vokse op og blive uforudsigelige og farlige.«

Ejeren havde givet sit samtykke til, at dyreværnet fjernede pumaen.

»Men han eller hun var alligevel helt knust over at se pumaen forlade sit hjem,« fortalte Kelly Donithan, direktør i Humane Society i USA.

»Jeg har aldrig set en puma i naturen, men jeg har set dem i snor, set dem smadre ind i bure og skrige på deres mor, når opdrætterne tager dem væk.«

Sasha blev efter opholdet i hjemmet i Bronx transporteret til den zoologiske have i Bronx. Foto: Affotograferet fra video Vis mere Sasha blev efter opholdet i hjemmet i Bronx transporteret til den zoologiske have i Bronx. Foto: Affotograferet fra video

»Jeg har også set ejerne få ondt, som i dette tilfælde, efter netop at have solgt et vildt dyr. Men det viste sig at være en falsk drøm, at de kunne få det til at blive et 'godt kæledyr',« sagde Kelly Donithan. Hun var også til stede, da Sasha blev reddet.

»Ejeren indså heldigvis, at en vild kat ikke er skabt til at bo i en lejlighed. Ejerens tårer og de nervøse lyde fra pumaen understreger blot, at vilde dyr netop er vilde dyr.«

»Pumaer er et majestætisk eksemplar, der er hjemmehørende i USA og flere lande omkring os, og trives i deres naturlige omgivelser, ikke i en lejlighed,« siger Sara Amundson fra Humane Societys Lovgivningsfond, som kaldte Sashas hjem i Bronx en »dårlig situation«.

Tanya Smith, der er præsident for dyrereservatet i Arkansas, lover, at Sasha vil få det godt i resten af sit liv på de godt to kvadratkilometer reservat.

»Vi har set utallige vilde dyr, der bliver holdt i dårlige bure, og vi har deltaget i redningsaktioner, der kom som en reaktion på, at disse dyr er undsluppet deres hjem og render løs på gaderne,« sagde Tanya Smith.

»I disse tilfælde bliver de undslupne dyr ofte dræbt, og folk kan komme til skade.«

»Vi er bare så lykkelige for, at vi kan sørge for et sikkert miljø for denne puma. Den kan være så godt som fri uden at kunne skade andre.«