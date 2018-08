For bare to måneder siden mødtes udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) med den tidligere FN-generalsekretær Kofi Annan. Nyheden om Annans død lørdag kommer derfor bag på ministeren som er meget berørt af dødsfaldet.

»Jeg er meget chokeret. Han var frisk og knivskarp, da jeg så ham for to måneder siden,« fortæller Ulla Tørnæs, efter det kom frem, at den tidligere FN-generalsekrætær Kofi Annan lørdag er død efter kort tids sygdom. Han blev 80 år gammel.

Ulla Tørnæs mødte Kofi Annan i juni i forbindelse med en konference i København om fred og forsogning i Rakhine i det vestlige Myanmar. Her var de fællesværter i forbindelse med arrangementet.

»Han var fantastisk at arbejde sammen med. Han var meget engageret i at finde en langtidsholdbar løsning på flygtningekrisen i Myanmar,« siger Ulla Tørnæs.

Men det var ikke første gang ministeren mødte Kofi Annan. Allerede i 2005 hilste de første gang på hinanden ved et aids-topmøde i New York, mens Annan fortsat var FN-generalsekretær. Den gang var Ulla Tørnæs også udviklingsminister.

»Jeg har mødt Kofi Annan flere gange, og det var altid en fornøjelse. Det er meget trist, at en så stor personlighed er gået bort,«.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs og FN's generalsekretær Kofi Annan har mødt hinanden flere gange. Her ses de ved et udenrigsminsterielt arragement på Hotel Marriott søndag 18. juni 2006. Foto: Keld Navntoft Vis mere Udviklingsminister Ulla Tørnæs og FN's generalsekretær Kofi Annan har mødt hinanden flere gange. Her ses de ved et udenrigsminsterielt arragement på Hotel Marriott søndag 18. juni 2006. Foto: Keld Navntoft

En ægte verdensborger

Kofi Annan var generalsekretær i FN fra januar 1997 til begyndelsen af året i 2006. I sin tid som generalsekretær kæmpede han blandt andet for mærkesager som kampen mod aids og fokus på menneskerettigheder.

Ulla Tørnæs beskriver Kofi Annan som en verdensborger der forstod at sætte det enkelte menneske i centrum.

»Han var utrolig nærværende, når man talte med ham. Han var stilfærdig, men knivskarp og karismatisk,«.

Fakta Kofi Annans liv Kofi Annan er født i Kumasi i Ghana i 1938.

Han arbejdede næsten hele sit voksenliv i FN-systemet og blev den første sorte afrikanske leder for organisationen. Han var generalsekretær fra 1997 til 2006.

I 2001 modtog FN og Annan Nobels fredspris for "deres indsats for en bedre organiseret og fredeligere verden".

Senere arbejdede han for FN i Syrien, hvor han forsøgte at finde en fredelig løsning på konflikten. Kilde: BBC

Kofi Annans var omgivet af sin kone og sine tre børn, da han sov ind på et hospital i den schweiziske by Bern.