For mange er vinter lig med klementiner. Og det er lige nu i julemåneden, at klementinsæsonen topper.

Derfor kom det også som et chok for norske Heidi Øseth, da hun satte tænderne i en klementin, og oplevelsen var meget langt fra at være i top.

Nordmanden havde ellers sat sig til rette i sofaen, slukket lyset og tændt stearinlysene, da hun satte tænderne i en klementin, der satte en stopper for hyggen.

Klementinen var nemlig fyldt med larver i frugtkødet, skriver Dagbladet.

»Jeg fik kvalme og forsøgte at kaste op. Jeg var bange for, at jeg havde indtaget noget, der var levende,« siger hun til mediet.

Heldigvis for Heidi var larverne ikke levende, det kunne nordmanden selv konkludere efter en omgang internetresearch og et nærmere kig på klementinen.

At larverne ikke var i live, da hun spiste dem, var ikke nogen formildende omstændighed.

»Jeg kan ikke lide at spise larver, det er ikke ligefrem menneskeføde. Det er bestemt ikke farligt, men det er klart, at det alligevel er ubehageligt,« fortæller nordmanden.

Desværre for Heidi har episoden med den larvebefængte klementin betydet, at hun har mistet lysten den populære, orange frugt.

Hun fortæller, at hun stadig har nogle derhjemme, men at de ikke bliver spist lige foreløbig.