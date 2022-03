Kherson i det sydøstlige Ukraine er den største by, der indtil videre er faldet i russiske hænder.

Men på trods af at det ukrainske militær har forladt byen, og de russiske tropper patruljerer i gaderne, afholder det på ingen måde de ukrainske indbyggere fra at blive i byen og gøre oprør mod den russiske besættelsesmagt.

Allerede 2. marts, hvor Khersons borgmester, Igor Kolykhaev, meddelte, at byen var faldet, begyndte de første billeder og videoer af protester at florere.

Og siden er de daglige protester kun taget til i styrke.

Senest for få dage siden, hvor tusindvis af ukrainere igen marcherede gennem Khersons bymidte, hvor de viftede med det blå-gule ukrainske flag og råbte slogans for frihed og ukrainsk uafhængighed.

'Skam jer' lyder det blandt andet igen og igen, som du kan se og høre i videoen øverst i artiklen.

I videoen ses det også, hvordan de voldsomme protester får presset og omringet de russiske soldater i en grad, at de russiske styrker affyrer gentagne skud op i luften for at afskrække den nærgående folkemængde.

Protesterne i Kherson har fået stor opbakning fra Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, der kalder folket for 'modige.'

Courageous Kherson inspires Ukraine and the world! Thousands of peaceful Ukrainians protest Russian occupation in front of armed Russian soldiers. What a spirit. I call on everyone around the globe: express your support for the fearless Ukrainians in Kherson! #CourageousKherson pic.twitter.com/olZoMs6ebm — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 5, 2022

'Modige Kherson inspirerer Ukraine og verden. Tusindvis af fredelige ukrainere protesterer imod den russiske besættelse foran bevæbnede russiske soldater. Sikke en ånd,' skrev han på Twitter.

Khersons borgmester, Igor Kolykhaev, har været ude og skitsere nye regler for de ukrainske borgere i Kherson.

Blandt andet nævner han, at der er udgangsforbud mellem klokken 20.00 og 06.00, ligesom man som fodgænger skal gå en og en, maksimalt to, ellers vil militæret lade sig provokere.

'Indtil videre er det sådan, det er. Det ukrainske flag er over os. Og for at holde det ved lige, skal disse krav være opfyldt. Jeg har ikke andet at tilbyde endnu,' skrev han i et opslag på Facebook.

Han henvendte sig desuden også til demonstranterne i opslaget:

'Jeg kan hverken forbyde jer at demonstrere eller tillade jer at organisere dette. Jeg vil altid bekymre mig om jeres liv, og jeg vil altid bede jer om at være forsigtige.'

Ifølge The Economist er flere end 400 demonstranter blevet anholdt af russisk militær