Mænd, som frygter krigen, og soldater, der vil undslippe den, har kun få muligheder i Ukraine.

Siden februar, hvor Rusland invaderede landet, har der været indført undtagelsestilstand, som forhindrer mænd i alderen 18-60 år i at forlade landet. Ukraine har behov for alle kampdygtige mænd, men den kriminelle underverden har fundet en udvej.

Sikkerhedstjenesten SBU har mandag delt oplysninger på Facebook om en razzia mod et netværk af smuglere.

I Tjernihiv-regionen er tre personer afsløret i at tage 5.000 dollar svarende til godt og vel 35.000 kroner for at registrere ukrainske mænd som frivillige chauffører fra udlandet, hvilket giver mulighed for at forlade landet. De anholdte indtastede deres kunders navne i et elektronisk system, som udsteder tilladelser til, at frivillige kan krydse grænsen og forlade landet.

Sikkerhedstjenesten afslørede to personer titusindvis af dollars, som de havde fået for at hjælpe mænd ulovligt ud af Ukraine. Foto: SBU Vis mere Sikkerhedstjenesten afslørede to personer titusindvis af dollars, som de havde fået for at hjælpe mænd ulovligt ud af Ukraine. Foto: SBU

I forbindelse med razziaen blev de mistænktes hjem og arbejdspladser ransaget. Her fandt politiet store mængder kontanter, falske papirer og to Kalashnikov-rifler med ammunition..

Det er ikke første gang, at den ukrainske sikkerhedstjeneste har afsløret denne type af kriminelle netværk.

I juli blev en borger i Kyiv anholdt og mistænkt for at have hjulpet 20 mænd i den kampdygtige alder ud af landet ved at sælge falske dokumenter for omkring 25.000 kroner. I papirerne fremgik det, at køberen var udenlandsk studerende.