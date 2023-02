Lyt til artiklen

Alle i Ukraine går bare og venter på den næste russiske storoffensiv.

Ifølge Financial Times, er sandsynligheden for en snarlig offensiv i det østlige Ukraine omkring Donetsk høj.

En unavngivet rådgiver for den ukrainske hær, siger til det amerikanske medie:

»Kyiv har indhentet meget solide efterretninger om, at Rusland vil sætte gang i en offensiv indenfor ti dage.«

Andrej Chernyak, der er talsmand i den ukrainske efterretningstjeneste, sagde for nylig til Kyiv Post, at Putin har beordret en overtagelse af både Donetsk og Luhansk inden marts.

Han mener, at der er klare tegn på, at storoffensiven står lige for.

»Vi har set russerne omplacere flere grupper, enheder, våben og andet militært udstyr i øst,« siger han.

Flere analytikere siger til Financial Times, at der kan dannes en ny front omkring Kreminna og Luhansk. Begge områder blev tilbageerobret af ukrainerne i efteråret.

Det er langt fra første gang, at der bliver gættet på, hvornår en storoffensiv kommer.

Mange mener, at den er lige op over, mens andre tror, at det vil tage tid for russerne at samle tropperne. Til sidstnævnte hører den russiske historiker Nikolaj Mitrokhin, der i weekenden blandt andet sagde følgende til tyske n-tv:

»Jeg tror gerne, at russerne vil indlede en ny offensiv her til vinter, men de har ikke ammunition nok. Og de mangler også udrustninger. Jeg tror, at russerne først bliver i stand til at gennemføre større operationer i maj eller starten af juni.«