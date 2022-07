Lyt til artiklen

De lokale bønder gør, hvad de kan for at hjælpe de ukrainske tropper.

Det er ikke med geværer og granater, men derimod med noget helt andet.

Det skriver en række ukrainske medier og Sky News.

For russiske tropper fik efter sigende mere, end de havde regnet med, da de stjal nogle røde bær nær den besatte by Melitopol.

Melitopols borgmester, Ivan Fedorov, hævder nemlig, at russiske styrker blev forgiftet efter at have forsynet sig med røde bær nær den besatte by.

Fedorov sagde, at bærrene var blevet sprøjtet med kemikalier af bønder fra lokalområdet i et forsøg på at ramme de russiske styrker.

Yuri, a Ukrainian farmer, wearing body armor and helmet, works at the topsoil in a field, amid Russia's invasion of Ukraine, in Zaporizhzhia region, Ukraine April 26, 2022. REUTERS/Ueslei Marcelino TPX IMAGES OF THE DAY Foto: UESLEI MARCELINO Vis mere Yuri, a Ukrainian farmer, wearing body armor and helmet, works at the topsoil in a field, amid Russia's invasion of Ukraine, in Zaporizhzhia region, Ukraine April 26, 2022. REUTERS/Ueslei Marcelino TPX IMAGES OF THE DAY Foto: UESLEI MARCELINO

Angiveligt blev flere syge og sygdommen skulle have spredt sig i den russiske gruppe.

Ud fra hvad B.T. kan se, har det russiske forsvar ikke kommenteret påstandene.

Fedorov roser yderligere bøndernes handling og fordømmer Ruslands madtyverier.

Melitopol, der ligger i det sydøstlige Ukraine, blev hurtigt besat, da den russiske invasion begyndte den 24. februar. Borgmester Fedorov blev selv bortført af russiske embedsmænd i marts.

Han blev dog senere løsladt i bytte for ni russiske krigsfanger, sagde en talskvinde for Ukraines præsidentkontor, Daria Zarivna, dengang.