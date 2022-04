En zoologisk have i Kharviv i Ukraine står overfor et forfærdeligt valg.

Den zoologiske have kan blive nødsaget til at aflive nogle af dyrene, såsom løver og tigre, da russiske beskydninger ødelægger indhegningerne til dyrene.

»Vi understreger, at aflivning af dyr er en ekstrem foranstaltning, som vi virkelig ikke håber, vi kommer til,« siger Alexander Feldman, der er grundlæggeren af den zoologiske have Feldman Ecopark, ifølge CBS News.

Han forklarer, at man vil forsøge at finde nye steder til flere af dyrene.

Men det er ikke så nemt igen.

En fuldvoksen tiger eller løve, der skal transporteres væk, kræver speciel transport og et stort antal mennesker, hvis det skal lykkedes.

Alexander Feldman forklarer, at de vil forsøge at flytte de store rovdyr. Men hvis det ikke kan lade sig gøre, er den eneste mulighed at aflive dyrene.

Desuden forklarer han, at det er ufatteligt smertefuldt at tale om at aflive dyrene.