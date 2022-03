Krigen i Ukraine går ikke kun hårdt ud over civile og styrkerne, der kæmper.

Den rammer også de mange dyr, der står tilbage i de zoologiske haver.

I Park XII Months Zoo, som ligger 25 kilometer uden for den ukrainske hovedstad Kyiv, er det så galt, at dyrene er begyndt af dø af sult og kulde. Desuden er der hverken elektricitet eller brændstof i haven.

Det skriver Independent.

Før krigen i Ukraine brød ud, kunne man blandt andet opleve ulve, geparder, bengalske tigre og en ø af aber. Men hvis ikke Park XII Months Zoo får hjælp, vil det ende galt for de mange dyr.

Det har fået ejeren, Mykhalio Pinchuk, til at række ud efter hjælp, hvilket han gør i en video på Facebook:

»Vi har brug for grønne korridorer til at få bragt diesel, varme og fodder. Vi kan ikke flytte næsehornene eller girafferne. Vi har heller ikke medicin, som kan få dem til at sove. Vi bliver nødt til at forhandle os frem til grønne korridorer,« siger ejeren.

Disse grønne korridorer, eller humanitære korridorer, som zoo-ejeren ønsker, er udvalgte ruter eller zoner, der er i en begrænset tidsperiode er underlagt våbenhvile.

Park XII Months Zoo er ikke det eneste sted, der beder om hjælp. I løbet af ugen har en zoologiske have i den sydlige del af Ukraine bedt omhjælp til mad og forsyninger til dyrene.