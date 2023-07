Hvem stod bag den voldsomme eksplosion, der ødelagde dele af Krim-broen?

Det spørgsmål er forblevet ubesvaret siden angrebet i oktober sidste år. Indtil nu.

For det ser ud til, at den ukrainske viceforsvarsminister, Hanna Maliar, nu har indrømmet, at det var Ukraine, der stod bag. Det skriver Insider.

Det gør hun i et opslag på Telegram, hvor hun opremser en stribe 'højdepunkter' fra krigens første 500 dage – den 'milepæl' blev rundet lørdag.

Angrebet fandt sted tidligt om morgenen 8. oktober sidste år. Foto: Uncredited/AP/Ritzau Scanpix

Og ud for tallet 273 beskriver Hanna Maliar, at det er så mange dage, der er gået siden »det første angreb på Krim-broen, der skulle ødelægge den russiske logistik'.

Det var tidligt om morgenen 8. oktober, at de opsigtsvækkende nyheder kom fra Krim-broen, der går over Kertjstrædet og forbinder Krim-halvøen med det russiske fastland.

Her var det efter alt at dømme en lastbil fyldt med sprængstof , der blev detonere midt på broen.

Flere sektioner på den del af broen, der blev brugt til biler og andre køretøjer, brød sammen og faldt i vandet.

Rusland har siden udskiftet de ødelagte sektioner af Krim-broen. Foto: Taman Roads Management Press Service/Reuters/Ritzau Scanpix

Hverken ukrainsk militær eller eksempelvis præsident Volodymyr Zelenskyj har siden indrømmet, at Ukraine stod bag, selvom man i Rusland pegede på nabolandet.

Men måske Hanna Maliar nu er kommet med det endelige svar.

Rusland har siden repareret broen, der blev bygget af Rusland efter invasionen af Krim i 2014, og den er i dag igen åben som tidligere.

I den forbindelse skal man måske bemærke, at den ukrainske viceminister i sit opslag på Telegram bruger udtrykket »det første angreb«.