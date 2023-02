Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

To russiske missiler var lørdag 'farligt tæt' på at ramme et atomkraftværk i det sydlige Ukraine, ifølge atomkraftværkets operatør.

Det skriver Sky News.

To krydsermissiler blev ifølge virksomheden Energoatom sporet i nærheden af et atomkraftværk, der ligger nær den ukrainske by Yuzhnoukrainsk, cirka klokken 8.30 lørdag morgen.

»Faren ved at ramme reaktoren med mulige konsekvenser, som en nuklear katastrofe, var endnu engang høj,« skrev virksomheden i en meddelelse.

Energoatom tog således kontakt til IAEA (International Atomic Energy Agency, red.) og opfordrede dem til straks at tage ‘alle mulige foranstaltninger for at stoppe russisk atomterrorisme’.

Det er ikke første gang, at der har været fare på færre ved atomkraftværket.

I november sidste år gik det sydukrainske atomkraftværks forbindelse til elnettet tabt i to dage som følge af et missilangreb, skriver mediet.

Energoatom er en ukrainsk statsvirksomhed, der driver alle fire atomkraftværker i Ukraine – og er samtidig den største energiproducent i Ukraine.