I månedsvis har der været benhårde kampe om Bakhmut – og flere gange har der været forlydender om, at Rusland var tæt på at erobre byen.

Men nu kommer der en helt anden melding fra Bakhmut.

Ifølge den statslige ukrainske tv-kanal Suspilnes oplysninger har Ukraine generobret et større område af den totalsmadrede østukrainske by.

Det skriver The Guardian.

»I Bakhmut har soldater fra tredje brigade i den ukrainske hær avanceret 2,6 kilometer efter at have stormet russiske positioner i to dage og besejret to kompagnier af den 72. brigade fra Den Russiske Føderation, siger kommandøren fra Azov-regimentet,« lyder ifølge The Guardian fra Suspilne på Telegram.

CNN skriver også om den påståede ukrainske fremrykning i Bakhmut.

Det amerikanske medie citerer den ukrainske militærkommandør Andriy Biletskyj, som leder Ukraines tredje angrebsbrigade, for, at den private lejesoldatgruppe Wagner har lidt 'store tab,' og at ukrainerne har taget et 'betydeligt antal fanger'.

Biletskyj hævder, at det er over en frontlinje på tre kilometer, at ukrainerne er rykket 2,6 kilometer frem.

Det er umuligt for B.T. at verificere oplysningerne, som endnu ikke er blevet bekræftet af uafhængige kilder.

Du kan følge med i krigens udvikling i vores liveblog, som du finder lige HER.