Som Ukraine langsomt bliver stærkere, kan elementer af fred også vende tilbage, lyder det fra Andrij Jermak.

Livet i Ukraine er delvist vendt tilbage i løbet af det seneste år, og snart kan den internationale lufthavn i hovedstaden Kyiv genåbne.

Det har Andrij Jermak, den ukrainske stabschef, oplyst fredag.

Yermak afgav løftet, da han talte for diplomater ved Boryspil International Airport udenfor hovedstaden i det krigsprægede land.

- Denne tilbagevenden til elementer af fred er en mulighed, fordi Ukraine har vokset sig stærkere, sagde Jermak ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Vi er nu i stand til at sikre sikkerhed på dette sted. Tak til vores forsvarsstyrker og vores venner, jeres lande. Jeg er sikker på, at de symbolske boardingkort, som I blev givet, da I kom i dag, snart vil blive til den ægte slags.

Yermaks vicestabschef, Andrij Sybig, oplyste til diplomaterne, at lufthavnen var det første store sted, der blev lukket, efter den russiske invasion 24. februar. Og den vil ifølge Sybig også være det første sted, der bliver genåbnet, når omstændighederne tillader det.

Stabschefen havde inviteret diplomaterne for at drøfte punkter i den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyjs 10-punktsplan for fred, som kalder på, at russiske styrker trækker sig tilbage.

Andre dele af planen lyder, at Ukraines grænser bør gælde grænsedragningen fra 1991. Præsidenten ønsker også, at der oprettes en domstol, der kan undersøge krigsforbrydelser.

For nylig sagde den øverstbefalende for de ukrainske styrker, general Valerij Zalusjnyj, til magasinet The Economist, at krigen er på vej til at bevæge sig ind i en mere statisk og udmattende fase.

/ritzau/