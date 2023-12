Ukraines efterretningstjeneste bekræfter, at Ukraines spionchefs kone er forgiftet. Uvist, hvem der står bag.

Ukraines spionchefs kone, Marianna Budanova, er blevet forgiftet.

Det bekræfter den ukrainske efterretningstjeneste, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Flere ukrainske medier berettede om Budanovs forgiftning tidligere tirsdag på baggrund af anonyme kilder. Her lød det, at hun er blevet forgiftet med tungmetaller.

Hun blev bragt til hospitalet efter at have følt sig utilpas i en længere periode, skriver nyhedsmediet Babel.

- Ja, jeg kan bekræfte informationen. Desværre er det sandt, siger Andriy Yusov, der er embedsmand i efterretningstjenesten, til Reuters.

Ingen af medierne eller efterretningstjenesten melder noget om, hvorvidt det skulle være Rusland eller andre, der mistænkes at stå bag, at Kyrylo Budanovs kone blev hastet på hospitalet.

Ukraines nyhedsmedie Ukrajinska Pravda oplyser ifølge BBC, at flere ukrainske efterretningsmænd også er blevet forgiftet.

Pravda citerer unavngivne kilder for, at Budanova højst sandsynligt var blevet forgiftet gennem mad, men nu havde det bedre efter at have afsluttet første behandlingsforløb.

I september sagde den ukrainske spionchef til hjemmesiden War Zone, at han og hans kone havde befundet sig på hans kontor, siden Rusland invaderede Ukraine. Det var af sikkerhedsmæssige hensyn.

Budanov har spillet en nøglerolle i at planlægge og eksekvere en række store militæroperationer mod russiske styrker i kølvandet på Ruslands invasion.

Derfor er han også særligt udsat. Ifølge BBC har der været mere end ti mordforsøg direkte rettet mod spionchefen.

/ritzau/