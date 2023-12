»Begrundelse for eftersøgningen: Efterlyst i henhold til straffelovens bestemmelser.«

Chefen for Ukraines militære efterretningstjeneste, Kyrylo Budanov, er havnet på en helt særlig russisk liste.

Nemlig listen over personer, som det russiske indenrigsministerium efterlyser.

Det skriver det russiske statsejede nyhedsbureau RIA.

I efterlysningen er det dog ikke nærmere specificeret, hvilken paragraf man mener, Budanov har overtrådt.

Den russiske sikkerhedstjeneste (FSB) har tidligere udpeget Budanov som hjernen bag det, man hævder er terrorangreb.

Blandt andet har FSB hævdet, at angrebet på Krim-broen i oktober sidste år var organiseret af efterretningsafdelingen i det ukrainske forsvarsministerium og Kyrylo Budanov.

Broen – der forbinder den annekterede halvø med Rusland – fandt sted 8. oktober.

Efterfølgende oplyste FSB sidste år, at man havde anholdt fem russere samt tre ukrainere og armeniere i sagen. Anklagen mod dem lød, at de havde været deltaget i forberedelserne af angrebet.

Derudover har FSB hævdet, at Budanov har været involveret i mere end hundrede luftangreb med brug af ubemandede droner mod blandt andet Moskva, Moskva-regionen, Krim og Sevastopol.

Nyheden om, at efterretningschefen er sat på listen over eftersøgte, kommer også kort tid efter, at den ukrainske efterretningstjeneste oplyste, at Kyrylo Budanovs hustru – Marianna Budanova – tilsyneladende var blevet forgiftet.

I slutningen af november skrev flere ukrainske medier, at hun skulle være blevet forgiftet med tungmetaller.

Efterfølgende bekræftede Andrij Jusov, der er talsmand for efterretningstjenesten, at det 'desværre var sandt'.

Han oplyste senere, at man mistænker Rusland for at være skyld i det.