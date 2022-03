En stor skægget ukrainsk mand i militæruniform står og holder en panserværnsraket i begge arme, mens han fortæller, hvad den kan bruges til.

På siden af raketten står der skrevet på dansk: 'Forsvarets Materieltjeneste 84 mm panserværnsvåben.'

Danmark har for nylig sendt 2.700 panserværnsraketter til Ukraine, og nu forbereder ukrainerne sig tilsyneladende på at bruge dem.

»Den kan ødelægge hvad som helst. Dens rækkevidde er 400 meter, 500 meter max,« siger manden med panserværnsraketten i armene, som, han selv siger, kommer fra Sverige på trods af den danske tekst.

Manden er en del af Ukraines territoriale forsvarsstyrker, fremgår det af den video, hvor han optræder med andre ukrainske forsvarsstyrker fra hovedstaden Kyiv. Videoen blev publiceret på YouTube fredag 11. marts af Radio Free Europe/Radio Liberty.

Den ukrainske mand i militæruniform fortæller, at hvis målet er en tank, er panserværnsraketten meget effektiv:

»Det er præcis den slags våben, som de territoriale forsvarsstyrker har brug for. Fordi der er meget bevægelse i en gadekamp,« siger han og fortsætter:

»Man kommer ud fra et hjørne, skyder, bevæger sig, skyder igen. Byen vil blive en fælde for fjenden.«

Og at panserværnsraketterne er gode i gadekampe, giver militærforsker ved Forsvarsakademiet Kristian Lindhardt ham ret i:

»De er modbydelige at være oppe imod, og de egner sig glimrende til bykamp. Oddsene vil ikke være med de russiske kampvogne, hvis de bliver beskudt,« forklarer Kristian Lindhardt til TV 2.

Ifølge ham er panserværnsraketten et godt våben, fordi det er meget håndterbart, kan tages med overalt og bruges af alle.

Men selvom det kan bruges af alle, så vil det ikke være lige så effektivt i hænderne på en utrænet civil som på en trænet soldat, understreger han.

I videoen, hvor forsvarsstyrkerne tilsyneladende bliver trænet i at bruge raketterne, siger en anden mand ved navn Hryhoriy, at de er klar til at beskytte hovedstaden, som er den vigtigste by, russerne vil have fat i.

»Jeg er sikker på, at vi ikke kommer til at lade dem tage den. Der er mange mænd her, og de er alle klar til at forsvare byen. Hvad end det kræver,« siger han.

Militærforsker ved Forsvarsakademiet Anders Puck Nielsen fortæller til B.T., at den næste tid kommer til at være afgørende i forhold til, hvorvidt russerne får kontrol med hovedstaden.

I krig arbejder tiden nemlig ofte for den ene part og mod den anden:

»Ofte kan den ene side lettere klare nedslidninger. Så vi finder snart ud af, om tiden arbejder for russerne eller ukrainerne,« siger Anders Puck Nielsen.

Han giver ukraineren fra videoen ret i, at Kyiv er den vigtigste by for russerne:

»Den er både vigtig i symbolsk forstand, men også fordi der bor mange mennesker – og de kan indsætte en anden præsident,« siger Anders Puck Nielsen.