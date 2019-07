Putin siger gennem talsmand, at han overvejer at mødes med Ukrainsk præsident, der inviterer mandag.

Siden Vladimir Putin i 2014 annekterede Krim-halvøen, har forholdet mellem Rusland og Ukraine været særdeles anspændt.

Men mandag åbner den nyligt indsatte præsident i Ukraine, Volodymyr Zelenskyj, for at mødes med den russiske præsident i Minsk i Hviderusland.

- Jeg vil vende mig mod den russiske præsident, Vladimir Putin. Behøver vi at tale? Det er nødvendigt.

- Lad os tale om, hvem Krim-halvøen tilhører, siger den ukrainske præsident i en video på de sociale medier.

Volodymyr Zelenskyj opfordrer også til, at Tyskland, Storbritannien, USA og Frankrig bør deltage i samtalerne.

Parterne har tidligere mødtes i Minsk, hvor de i 2015 indgik en aftale om våbenhvile. Den har dog vist sig at have en begrænset effekt i forhold til at forbedre forholdet mellem de to.

Den nyvalgte præsident er tidligere komiker og har spillet en rolle som præsident, inden han i april blev valgt til posten.

Han har tidligere givet udtryk for, at han er klar til at forhandle med Rusland for at afslutte krigen i den østlige del af Ukraine.

Meddelelsen fra Rusland er, at man vil overveje præsidentens forslag.

- Vi bliver nødt til at finde ud af, hvad mulighederne i et sådant møde er, siger Dmitry Peskov, talsmand for Putin, ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

- Det er et nyt initiativ. Selvfølgelig vil vi overveje det, men som det er nu, kan jeg ikke give nogen reaktion, lyder det videre.

/ritzau/Reuters