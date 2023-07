Et ukrainsk parlamentsmedlem er havnet i centrum i en opsigtsvækkende sag.

For tilbage i juli meldte han sig angiveligt syg over en ni dage lang periode – men nu viser det sig, at det muligvis var en løgn.

I stedet skal han være rejst på ferie uden for landets grænser.

Helt konkret skal han sammen med sin familie være rejst til et luksusresort på Maldiverne.

Arkivfoto fra Maldiverne.

Det skriver en række internationale medier, herunder BBC og Business Insider, efter det ukrainske medie Slidstvo.info som det første kunne omtale mistanken mod politikeren i mandags.

Sagen mod den 48-årige Jurij Aristov er bemærkelsesværdig af flere årsager.

For det første har de ukrainske embedsmænd – mens den russiske invasion og krig endnu raserer i landet – forbud mod at forlade landet, medmindre der er en helt særlig arbejdsmæssig grund til det.

De kan dermed ikke lige rejse på ferie, som de har lyst til.

For det andet tyder noget på, at han kan have givet falsk information til myndighederne, da han hævdede, at han var syg.

I et længere opslag på Telegram oplyser det statslige efterforskningsbureau i Ukraine, SBI, at man den 25. juli har indledt en undersøgelse og efterforskning af sagen om et 'parlamentsmedlems ferie til Maldiverne under krigen'.

I opslaget navngiver man ikke parlamentsmedlemmet, men der skulle ifølge de ukrainske og internationale medier være tale om Jurij Aristov, der er næstformand i udvalget for national sikkerhed, forsvar og efterretning i det ukrainske parlament, Verkhovna Rada.

»Som en del af efterforskningen er bureauets efterforskere ved at finde ud af, hvordan det lykkedes parlamentsmedlemmet at tage på ferie på Maldiverne på trods af forbuddet mod at rejse til udlandet for embedsmænd,« lyder det.

Jurij Aristov.

Blandt andet vil man se nærmere på, om han 'bevidst registrerede falske oplysninger i officielle dokumenter om sin afrejse, herunder varigheden af, formålet med og landene for hans forretningsrejse', lyder det.

Ifølge SBI har efterforskningen indtil videre afdækket, at politikeren mellem 5. juni og 22. juli 2023 befandt sig uden for Ukraines grænser.

Blandt andet rejste han tre dage til Polen på forretningsrejse i forbindelse med et samarbejde med regeringen i Litauen.

Men den 10. juli – mens han endnu befandt sig i udlandet – skal Jurij Aristov ifølge SBI have indgivet en sygemelding, som varede til og med den 19. juli.

»Samtidig blev der sandsynligvis indtastet unøjagtige oplysninger i det elektroniske sundhedssystem, da der faktisk ikke blev foretaget nogen lægeundersøgelse,« lyder det fra SBI, som tilføjer:

»Det blev også konstateret, at parlamentsmedlemmet sammen med sin familie – hans kone og børn – opholdt sig på Maldiverne, på Waldorf Astoria Maldives hotelkompleks, indtil den 22. juli.«

Myndighederne har siden ransaget politikerens hjem, hvor man blandt andet har beslaglagt hans pas.

I et opslag på Facebook har den ukrainske parlamentsformand, Ruslan Stefanchuk, ifølge BBC oplyst, at Jurij Aristov har indgivet en afskedsbegæring, som vil blive diskuteret på den næste parlamentssamling.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Da den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, tirsdag aften holdt sin tale for nationen, rasede han også mod folk, der ikke tænker på deres hjemstat, men kun på deres egne ønsker.

»Desværre tror nogle mennesker, at krigen er et sted langt væk fra dem. Som om kuplen på Verkhovna Rada (parlamentet, red.) eller væggene på nogle kontorer eller en liste over nogle magter kan beskytte mod virkeligheden,« sagde han.

Videre forklarede Zelenskyj, at 'ingen vil tilgive parlamentsmedlemmer, dommere, militærkommissærer eller andre embedsmænd for at sætte sig i opposition til staten'.

»Jeg vil gerne advare alle parlamentsmedlemmer, embedsmænd og alle andre i offentlige embeder,« lød det fra Zelenskyj:

»Jeg vil have alle parlamentsmedlemmer og embedsmænd til at høre mig nu. I skal arbejde. I Ukraine og for det ukrainske folks skyld. Jeg er taknemmelig for de parlamentsmedlemmer, der virkelig arbejder for statens interesser. Og dem, der overvejer at tilbringe mere tid i udlandet og leder efter 'rentable' ture, så de kan kombinere dem med forretning, venner eller 'strande': Der vil ikke være plads til nogen af jer.«

Jurij Aristov var – indtil han indgav sin afskedsbegæring – medlem af partiet 'Folkets Tjener', som Zelenskyj også er medlem af.

Hvis den ukrainske politiker findes skyldig, risikerer han ifølge Business Insider op til tre år bag tremmer.