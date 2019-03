Den 21-årige ukrainske rigmandsdatter Alyona Zaitseva havde gode kort på hånden. Hendes far er oligark og stinkende rig. Hun levede i luksus. Hun fik, hvad hun pegede på.

Men så valgte hun at køre ræs mod en mandlig bekendt en aften i 2017. Nu er hun på vej i brummen.

Det gik nemlig fuldstændig galt. Hun kørte hurtigt, kørte over for rødt, ramte en anden bilist, og endte så med at pløje ind i en stor gruppe mennesker på fortovet.

Det skriver Daily Star.

Det vilde uheld blev filmet og gik viralt i Ukraine I 2017. Seks mennesker døde. Fem blev såret.

Siden har sagen fyldt meget i det østeuropæiske land. I sær fascinationen af, at det er en oligarks datter, der sidder på anklagebænken, har gjort sagen til et tilløbsstykke.

Præsident Petro Poroshenko tog hurtigt direkte kontrol med sagen, da der opstod frygt for, at hendes rige forældre ville forsøge at få indflydelse på udfaldet.

De har angiveligt forsøgt at betale flere af ofrene og deres familier – uden held.

Alyona Zaitseva slipper ikke. Hun havde ikke noget kørekort, da hun dræbte de mange uskyldige mennesker. Det havde hun mistet efter flere trafikforseelser.

Og denne gang klappede fælden altså.

Både Alyona Zaitseva og manden i den bil, hun kørte ind i før uheldet – og højst sandsynligt også kørte ræs mod – er netop blevet idømt ti års fængsel.

Både den unge kvinde og hendes forældre har i forbindelse med retssagen givet udtryk for, at de er kede af situationen og bedt ofrenes familier om tilgivelse.