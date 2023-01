Lyt til artiklen

Bakhmut har tilsluttet sig rækken af ukrainske bynavne, mange danskere har stiftet indgående bekendtskab med siden Ruslands invasion.

Byer, hvor voldsomme kampe har fundet sted og derfor har fået omverdens opmærksomhed og bevågenhed.

Og det har ikke været en dans på roser, forklarer en ukrainsk officer i området nu.

»I fem eller seks måneder har området omkring Bakhmut været helvede på jord. Fjenden angriber konstant,« forklarer Volodymyr Nazarenko, der er næstkommanderende i en bataljon i området, ifølge CNN.

Han ved ikke med sikkerhed, om de russiske tropper endnu angriber med alt, hvad de har, og om deres taktik endnu er ændret, men han tror, at Wagner-soldaterne, der hidtil har kæmpe ved Bakhmut, er blevet erstattet af russiske faldskærmstropper.

Kampene i Bakhmut var hårde i månedsvis, hvor ingen af siderne vandt mange meter terræn. Når man ser billeder fra byen, er den nærmest jævnet med jorden.

Tidligere i januar fik Rusland en sejr i området, da meldingerne gik på, at de havde rykket frem omkring Soledar, der ligger nord for Bakhmut.

Men i Bakhmut foregår de voldsomme kampe altså endnu.

»Fjenden forsøger at få kontrol over Kostjantynivka-Bakhmut-motorvejen. Det lykkes dem ikke. Vores soldater gør deres bedste. Hæren og Nationalgarden gør et utroligt stykke arbejde og er rigtige helte. Og fjenden lider enorme store tab, siger Volodymyr Nazarenko, mens CNN understreger, at de ikke har kunnet bekræfte udmeldingen om de store tab.

»Hvad vi ser er, at Wagner-gruppen nærmest er helt udraderet. De er nu blevet erstattet med faldskærmstropper, der også lider store tab næsten dagligt - ikke kun i mandskab, men også i pansrede køretøjer,« siger Volodymyr Nazarenko.

