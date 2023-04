Når den længe ventede ukrainske modoffensiv indledes, vil store dele af verden følge med i spænding.

Den kan nemlig komme til at blive helt afgørende for krigen i Ukraine. Men hvad er drømmescenariet for de to parter? Det giver en dansk ekspert et bud på.

Først til Vladimir Putin og Ruslands ønskeudfald af en ukrainsk offensiv støttet af milliarder af kroner, udstyr, ammunition og kampvogne fra Vesten.

»Ruslands drømmescenarie er, at Ukraine ikke lykkes med sin kommende offensiv. At frontlinjen er det samme sted som nu,« siger Anders Puck Nielsen.

»Hvis frontlinjen er den samme efter sommeren, så kommer vi til at stå med en mere frossen konflikt. Samtidig kan Rusland håbe på, at Ukraine begår en dumhed og blotter sig selv, så man kan tage mere territorium,« uddyber han.

For Ukraine er situationen naturligvis en anden.

De har modtaget enorme summer fra lande som USA, England og Danmark.

Samtidig triller kampvogne og ammunition fortsat ind i Ukraine i stort antal. Det er nu, de skal vise, hvad den store støtte fra Vesten kan bruges til. Hvad den kan vinde.

Ukraine modtager en række Leopard 2-kampvogne som denne spanske udgave. Foto: INTS KALNINS Vis mere Ukraine modtager en række Leopard 2-kampvogne som denne spanske udgave. Foto: INTS KALNINS

»Ukrainerne vil rigtig gerne have noget stort at vise frem. Som vi så med Kharkiv-offensiven sidste år,« siger Anders Puck Nielsen.

Han omtaler den yderst effektive modoffensiv ved den østukrainske storby, hvor ukrainske tropper brød igennem de russiske linjer og generobrede store områder.

Den store ukrainske succes kom som en overraskelse for mange. Også for partnerne i Vesten og kan have hjulpet med at få yderligere støtte til landet.

Anders Puck Nielsen kommer med et specifikt eksempel på, hvad en stor succes kunne være for Volodymyr Zelenskyj og resten af den ukrainske top.

»Hvis Ukraine kan generobre store områder syd for Zaporizjzja, så kan man gøre Kherson og ikke mindst Krim-halvøen sårbare for Rusland,« siger han.

»Det ville have enorm betydning. Og man vil sætte Rusland under et voldsomt pres,« uddyber han.

Han kommer også med et bud på, hvad der kan være den afgørende faktor for, om Ukraine får held med modoffensiven:

»Det er et lidt kedeligt svar. Men sådan noget som leverancer af ammunition, udstyr og reservedele. Det er den svære del, at få nok frem til Ukraine. Får de ikke nok, så kan modoffensiven blive uden succes.«