Udmeldingen fra den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, for seks dage siden var ikke til at tage fejl af.

Og siden er situationen faktisk kun blevet værre.

»Det er et helvede, og det er ikke en overdrivelse,« sagde Zelenskyj og fortsatte.

»Den brutale og meningsløse bombning af Severodonetsk … 12 er døde og dusiner er sårede på bare en dag,« uddybede han.

Nøgleordet her er stednavnet. Byen Severodonetsk.

Og den er af helt afgørende betydning for den russiske krigsindsats netop nu. Det er der flere årsager til.

Inden krigen havde den omkring 100.000 indbyggere. Den er den sidste større by under ukrainsk kontrol i Luhansk-regionen. Og så har den under de seneste mange dage været under massive russiske angreb.

De russiske tropper forsøger nemlig at afskære byen fra det øvrige Ukraine. Og den ukrainske guvernør i Luhansk, Serhiy Haidai, har for få dage siden været ude og advare mod, at det efterhånden kan være umuligt for civile at flygte fra byen under de russiske troppers fremmarch.

Et sønderbombet supermarked i Severodonetsk. Foto: YASUYOSHI CHIBA Vis mere Et sønderbombet supermarked i Severodonetsk. Foto: YASUYOSHI CHIBA

Derfor frygter kommentatorer, at situationen i byen kan ende med at minde om den, vi tidligere i krigen så i Mariupol, hvor byen blev omringet, bombet til ukendelighed og mast i en månedlang belejring af den russiske krigsmaskine.

Eller som den man så i Ilovaisk tilbage i 2014, hvor ukrainske soldater blev fanget i den østukrainske by, og en forhandling blev indledt om, at de kunne trække sig ud og i sikkerhed.

I stedet blev det dog en massakre, hvor dusinvis af ukrainske tropper blev dræbt under det, der skulle have været en sikker tilbagetrækning.

Der er flere årsager til, at den russiske hær netop nu presser hårdt på for at indtage Severodonetsk.

Byen ligger ikke langt fra en række vigtige trafikknudepunkter i østukraine, som kan betyde meget for krigslykken i området. Samtidig har den ukrainske hær ikke langt fra Severodonetsk et afgørende hovedkvarter for hele krigsindsatsen i landet. Og så vil det være en stor symbolsk sejr at indtage den sidste ukrainske bastion i Luhansk.

Og det er ikke helt uden betydning. For som mange nok er klar over, har den russiske krigsindsats været blandet.

Og det afspejler sig i det, der sker i Severodonetsk netop nu.

For de mange tropper, Rusland tidligere havde omkring Kyiv, er nu at finde i Donbas. Og her hamres der løs brutal manér, forklarer Matthew Schmidt, der er professor ved University of New Haven til Washington Post.

88-årige Klaudia Pushnir er en af de mange civile, som skjuler sig for russiske angreb i Severodonetsk. Foto: YASUYOSHI CHIBA Vis mere 88-årige Klaudia Pushnir er en af de mange civile, som skjuler sig for russiske angreb i Severodonetsk. Foto: YASUYOSHI CHIBA

»Det smadrer bare ukrainerne med artillery,« forklarer eksperten, der forklarer den russiske taktik med, at de mangler effektive militære ledere efter store tab og derfor benytter sig af den mest kyniske og brutale tilgang.

Han bakkes op af Serhiy Haidai.

»Situationen er svær, for den russiske hær har nu kastet alle sine tropper ind for at erobre Luhansk-regionen,« sagde han i et interview mandag.

»Der bliver bombet døgnet rundt. Og desværre har den russiske hær valgt 'afbrændt jord'-taktikken,« uddybede Haidai med reference til sønderbombningen af Mariupol og den syriske storby Aleppo.