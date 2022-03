En måned efter krigens udbrud står de russiske tropper stadig tæt på Kyiv. MMA-kæmperen Vova, som B.T. har talt med, håber på handling snart.

»Der er morgener, hvor jeg vågner op og har glemt, at vi er i krig. Men virkeligheden rammer mig hurtigt. Jeg er træt efter en måned i skovene.«

Volodomyr Kravchuk, som har kælenavnet Vova, er en stor mand rent fysisk. Han er oprindelig bokser med en lovende karriere. Han var regionsmester i Kyiv, men interesserede sig også for, hvad der foregår uden for bokseringen.

»Jeg har vundet mesterskaber og konkurrencer, og min træner mente, at jeg kunne blive professionel bokser. Men jeg havde også en god forståelse af matematik og statistik,« siger Volodomyr Kravchuk til B.T.

Han blev uddannet både økonom og journalist. Han lagde boksningen på hylden og erstattede kamppladsen med et bur. Ved siden af økonomistudiet blev han MMA-kæmper. Nu er sportstøjet erstattet af en militæruniform. B.T taler med ham flere gange i løbet af ugen. Første gang mandag morgen.

»Vi har været her i skoven nordøst for Kyiv i ugevis. Vi har endnu ikke været i nærkontakt med fjenden, men som du kan høre, så er der løbende brag fra artilleri, og vi hører også lyd fra maskingeværer og håndvåben. Der er kampe ikke så mange kilometer herfra.«

Allerede på krigens første dag havde Vova fundet sin riffel frem. Den viste han til B.T.s udsendte. Han arbejdede i dagene op til krigen, som fikser for B.T. i Ukraine på det tidspunkt, og han lod forstå, at han efter at have bragt sin kone i sikkerhed ville slutte sig til kampen mod russerne.

Vova meldte sig til The Territorial Defense, en slags hjemmeværn, der flere steder i Ukraine har været i direkte kamp med de russiske tropper. Han blev placeret i en enhed, der står ved udkanten af byen.

»Det er virkelig en blandet skare. Her er både dygtige veteraner fra tidligere krige med stor krigserfaring og nogle helt uden. Det er mest de unge, der går mig lidt på nerverne. De tror, at de er nogen fandens karle, der bare skal ud at slås med russerne. Men de har ikke noget at have det i.«

Vova bruger sin telefon til at vise området, de befinder sig i. Der er skov, så langt øjet rækker. En anden soldat går forbi, og de to mænd taler lidt sammen.

»Jeg kalder ham Peter Plys,« siger Vova om sin soldaterkammerat. Han er sød og godmodig, men jeg ved ikke, hvor effektiv han vil være i et slag. Det her område var inden krigen et sted, hvor man tog ud med sin familie og gik en tur. Nu er her miner over det hele, og vi skal passe på, hvor vi træder.«

Jeg spørger ham, om han tror, at det kan være en strategi fra russernes side at køre ukrainerne trætte?

»Det tror jeg ikke. De undervurderede os. De troede, de kunne rulle ind i Kyiv på ingen tid. Nu står de nogle kilometer herfra, og det eneste, de har held med, er at ramme civile med deres missiler.«

Vova har naturligvis også hørt rygterne fra USA om, at præsident Putin overvejer at bruge kemiske våben.

»Selvfølgelig gør det os utrygge. Jeg ville ønske, at jeg havde en gasmaske, men de er ikke til at opspore. Vi har med tiden fået meget andet udstyr, men ingen gasmasker. Det er svært at forholde sig til det. Men det er da angstprovokerende,« siger Volodomyr Kravchuk.

Fredag formiddag taler vi igen. Vova er nu i Kyiv, hvor hans enhed modtager træning i at affyre antitank-missiler.

»Vi er ikke så langt fra det sted, hvor du og jeg var til militærbegravelse,« siger han – en reference til en begravelse af en af de første officerer i krigen, som B.T. overværede.

»Du ville slet ikke kunne kende byen. Her er næsten helt mennesketomt, og der er sandsække og afspærringer over det hele.«

Vova er uddannet økonom, og jeg beder ham vurdere langtidseffekterne af krigen på Ukraines økonomi.

»De er uden tvivl meget alvorlige. Meget er jo gået i stå. Der produceres ikke, der eksporteres ikke. Omkostningerne af krigen er allerede store, og det her kan jo trække ud i meget lang tid. Tiden efter krigen bliver også svær.«

Han siger igen, at han er træt af at vente. Hans enhed skal tilbage til skovene nordøst for byen senere, men han giver udtryk for, at han vil søge at blive flyttet mod en mere aktiv front.

Jeg beder ham passe på sig selv og minder ham om, hvor mange der allerede er døde i denne krig. Han smiler venligt.

»Som folk har vi to valg. Enten kæmper vi til døden, eller også bliver vi Ruslands slaver. For os ved fronten er det også ret enkelt. Enten dør vi som helte og kommer i Valhalla eller i himlen, hvis man er kristen, mens vi kæmper for vores kære og det, der betyder noget for os, eller også vinder vi. Der er ikke andre udveje. Vi hader dem og forbander dem,« siger Volodomyr Kravchuk.