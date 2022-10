Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

På billedet kan man se en ung pige. Hun ligger i en camouflagesovepose med dunjakke og hue på og sover.

Billedet har fået mere end 25.000 likes på under en uge på det sociale medie Twitter.

Baggrunden for billedet er uhyggelig.

Det står hurtigt klart, når man læser teksten og ser, hvem afsenderen er.

I billedteksten står der:

»På grund af Rusland sover min datter igen i en parkeringsplads under jorden under missil- og droneangreb,« lød det.

Afsenderen er Ukraines viceminister for socialpolitik og digital omstilling, Kostiantyn Kosjelenko.

Han delte billedet af datteren 17. oktober under nok et russisk angreb på Ukraine.

I sig selv er opslaget dramatisk. Rørende.

Men det, der skete efter, tegner et billede af, hvor der også foregår en krig. Ikke bare mellem Rusland og Ukraine. Men mellem Rusland og Vesten.

For ikke længe efter Kostiantyn Kosjelenko havde slået billedet af sin sovende datter op, blev han opmærksom på et problem, ukrainske embedsfolk kender alt for godt.

Russiske online-trolls begyndte at finde vej til opslaget og kommentarfeltet under det.

Men så hidkaldte Kosjelenko en hær, der ikke består af kød, kugler og kevlar. En onlinehær, som er vokset sig større og større, som Ruslands invasion af Ukraine er skredet frem.

De er kendt som NAFO – North Atlantic Fellas Organization – og de har formålet at støtte Ukraine i krigen mod Rusland og bekæmpe russiske online-trolls.

Så da Kostiantyn Kosjelenko skrev følgende i et svar til sit opslag, gik det amok:

»Jeg beder NAFO om at bekæmpe de russiske propagandister i kommentarerne. Jeg arbejder lige nu og kan ikke selv gøre det.«

NAFO-meme. Vis mere NAFO-meme.

Pludselig væltede det ind med de såkaldte Fellas, som NAFO-folkene kalder sig selv, i kommentarfeltet.

De russiske trolls, som var ude efter Kosjelenkos opslag og hans datter, blev pludselig overmandet digitalt af onlinehæren af Fellas.

Og Kosjelenko selv og hans datter mødt med kærlighed og støtte.

B.T. har tidligere talt med den uofficielle stifter af NAFO-bevægelsen. Han hedder Kamil og er fra Polen.

NAFO er nemlig en bevægelse, der opstod, da folk, som var trætte af den russiske invasion af Ukraine og de russiske propagandister, der støttede den, fandt sammen i et fællesskab med den berømte japanske hunderace Shiba Inu som logo og om hadet til russiske trolls.

»Det hele begyndte som en joke. Jeg hyggede mig bare med at drille russiske trolls. Men nu anslår de russiske myndigheder, at vi er en bevægelse på 84.000 personer,« har Kamil forklaret B.T.:

»Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Men jeg lader dem gerne tro det.«

NAFO findes overalt på kloden. Medlemmer af den amerikanske kongres, en pensioneret australsk general, flere ukrainske ministre og helt almindelige personer har tilsluttet sig.

Sammen har de en styrke, som ingen militær organisation ville kunne samle.

»Vi kan gøre og skrive ting, som officielle instanser ikke kan. Samtidig kommer folk bare til at se dumme ud, hvis de begynder at diskutere med et billede af en dårligt photoshoppet hund,« sagde Kamil.