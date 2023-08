I krig fyger det som bekendt med kugler og beskyldninger.

Og nu kommer Ukraines viceforsvarsminister, Hanna Maljar, med en hård beskyldning mod russerne.

På Telegram skriver hun, at fjenden forsøger at skjule sine reelle tabstal ved at brænde ligene af soldater på stedet.

Det skulle ske i egnen omkring Zaporizjzja.

Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

'Lokalbefolkningen har bemærket den skarpe lugt fra røgen igennem længere tid,' skriver viceforsvarsministeren.

Ifølge hende bliver ligene kørt til byen med atomkraftværket på lastbiler.

'De brænder ligene på et åbent område,' skriver hun og fortsætter:

»Kommandoen over den russiske besættelsesstyrke forsøger at skjule de virkelige tab af soldater, og udfører begravelser i de midlertidigt besatte områder uden at transportere ligene tilbage til Rusland.'

Ifølge hende fokuserer Rusland og Ukraine lige nu på to helt forskellige fronter.

»Den ukrainske hærs primære fokus ligger på den sydlige del af landet, mens russerne fokuserer på øst. Russerne kæmper sig frem i Kupjansk og Lyman. Det er et mareridt der lige nu,« siger hun til The Guardian.

Ved Kupjansk blev tusindvis af mennesker evakueret torsdag.

De, som ikke vil forlade byen frivilligt, skal underskrive et dokument om, at de bliver på egen risiko.