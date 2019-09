Ifølge anonyme kilder har Trump forsøgt at presse Ukraines præsident til at give ham oplysninger om Biden.

USA's præsident, Donald Trump, lagde ikke pres på Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, for at grave snavs op om den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden og hans familie.

Det siger Ukraines udenrigsminister, Vadijm Prijstajko, til den ukrainske avis Hromadske.

- Jeg ved, hvad samtalen handlede om, og jeg mener ikke, at der var noget pres, siger udenrigsministeren.

- Denne samtale var lang, venlig og kom omkring mange spørgsmål, som nogle gange krævede alvorlige svar.

Prijstajko understreger, at Ukraine er en uafhængig stat, som ikke vil vælge sider i amerikansk politik. Og han tilføjer, at landet er glad for den støtte, det får fra USA.

Fredag skrev amerikanske medier, at Trump flere gange pressede Zelenskij for at få oplysninger om Joe Biden under en telefonsamtale mellem de to præsidenter i juli.

Senest citerede avisen Wall Street Journal op til weekenden anonyme kilder for at sige, at Trump forsøgte at overtale Zelenskij til at grave snavs op om Biden.

Formålet skulle være at skade den tidligere amerikanske vicepræsident Biden op til næste års præsidentvalg.

Bidens søn Hunter samarbejdede for år tilbage med et ukrainsk energikonsortium.

Hans virke i Ukraine har været kontroversielt, idet Joe Biden som vicepræsident mellem 2009 og 2017 har forhandlet med Ukraines regering om blandt andet energiproduktion, beretter tv-stationen CNN.

Det er en branche i Ukraine, der notorisk har mange sager om korruption.

Biden ligger på nuværende tidspunkt øverst i meningsmålingerne forud for næste års primærvalg. Her afgøres det, hvem der bliver Demokraternes udfordrer mod Trump ved præsidentvalget i november 2020.

/ritzau/Reuters