Det ser sort ud for den russiske præsident, hvis han taber krigen mod Ukraine.

Det mener Ukraines generalmajor, Kyrylo Budanov, i hvert fald.

»Det er usandsynligt, at han overlever det,« sagde han i et interview med mediet 'The War Zone' ifølge New York Post.

Generalmajoren mener, at Vladimir Putin vil stå meget svagt på sin ellers insisterende plads som præsident i sit hjemland, hvis han taber krigen.

Gisningerne kommer efter summen om, hvem der mon skal overtage Putins sæde – og om præsidentens dage er talte efter invasionen mod Ukraine.

Senest har den tidligere russiske diplomat ved FN, Boris Bondarev, udtalt, at »han ikke er skarpsindig, han er bare heldig. Nu tror jeg, at hans held er forbi.«

Vladimir Putin har været Ruslands præsident i mere end to årtier.