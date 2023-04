Lyt til artiklen

Der udkæmpes fortsat de mest intense slag i de østukrainske byer Bakhmut, Avdiivka og Mariinka, og ukrainerne kæmper for at udmatte russerne.

Det er i hvert fald meldingen fra den ukrainske militærledelse torsdag, beretter CNN.

Ukraines generalstab hævder således at have afvist flere end 20 russiske angreb i de seneste 24 timer, hvor russiske styrker blandt andet har benyttet missiler og raketter.

»Fjenden fortsætter med at fokusere sin indsats på at udføre offensive aktioner ved Lyman, Bakhmut, Avdiivka og Mariinka,« siger den ukrainske generalstab således i en opdatering.

Ukrainsk soldat i Bakhmut. 6. april 2023. Foto: KAI PFAFFENBACH Vis mere Ukrainsk soldat i Bakhmut. 6. april 2023. Foto: KAI PFAFFENBACH

»De mest intense kampe foregår om Bakhmut, Avdiivka og Mariinka,« tilføjer man.

Især Bakhmut – eller de rester, der er tilbage af byen – er scene for hårde kampe. Ifølge den ukrainske side blev der affyret 302 granater af forskellig størrelse langs fronten i byen, og derudover var der 22 konfrontationer.

Ukrainerne fastslår samtidig, at de russiske styrker i Bakhmut, som er forstærket med russiske straffefanger, er 'knust' og derfor har været nødt til at blive suppleret med faldskærmstropper og andre enheder med nyligt mobiliseret mandskab.

»Vores forsvarere af Bakhmut udfører nu deres vigtigste opgave. De udmatter besætterens evner, fjerner deres moral, så når vores reserver, som lige nu træner og lærer nyt udstyr i udlandet og i Ukraine, er klar til at drive denne ondskab ud af vores land for evigt,« siger Sergii Cherevatyi, som er talsmand for de ukrainske styrker i den østlige del af landet, på ukrainsk tv torsdag.

Video fra Bakhmut har i de seneste uger vist, at der ikke er meget andet end udbombede ruiner tilbage af byen, som før krigen husede omkring 70.000 indbyggere.