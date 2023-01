Lyt til artiklen

Russiske styrker har ikke overtaget den ukrainske saltmineby, Soledar, sådan som de ellers påstår.

Det siger nu en talsperson for Ukraines væbnede styrker ifølge The Guardian:

»Russere siger, at den er under deres kontrol – det er ikke rigtigt.«

Det var den russiske milits, Wagner-gruppen, der tidlig onsdag morgen hævdede at have omringet og taget kontrol med Soledar.

En bedrift, der ville have stor symbolsk og militær værdi for Rusland.

Dels ville sætte et midlertidigt punktum for flere måneders militære nederlag, og derudover ville det give Rusland lettere adgang til Bakhmut, som gennem lang tid har været centrum for blodige kampe mellem de to parter.

Men det er altså fortsat uklart, om det rent faktisk er lykkedes Rusland at nå så langt.

Storbritanniens forsvarsministerium meldte dog tirsdag, at russiske tropper 'formentlig' har overtaget det meste af Soledar, hvor Rusland og Ukraine har kæmpet i månedsvis.