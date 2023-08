På papiret var det Davids kamp mod Goliat.

Og så må man - som David - være kreativ.

Derfor har det været nødvendigt for Ukraine gennem hele krigen at redde nogle af de russiske kampvogne og bruge dem selv.

For indtil for nyligt har de ikke haft mange selv.

New York Times har besøgt nogle af de russiske mekanikere nær frontlinjen, der holder de ukrainske køretøjer kørende og lynhurtigt efter kamphandlinger får dem tilbage i kamp.

En af dem, der er ansvarlig for våben og vedligeholdelse for den 35. marinebrigade, fortæller avisen, at brigaden havde erobret flere end 20 russiske køretøjer alene i løbet af de seneste seks uger.

Blandt andet fik de fingrene i otte multifunktionelle kampkøretøjer, som brigaden på intet tidspunkt selv havde rådet over, samt en russisk T-72-kampvogn.

Her er det folk fra den 93. motoriserede brigade, der reparerer deres kampvogn nær frontlinjen i Donetsk-regionen for to uger siden. Foto: Anatolii Stepanov/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her er det folk fra den 93. motoriserede brigade, der reparerer deres kampvogn nær frontlinjen i Donetsk-regionen for to uger siden. Foto: Anatolii Stepanov/AFP/Ritzau Scanpix

»Uden de erobrede russiske køretøjer havde vi ikke kunnet holde kampen oppe,« siger han til avisen.

Efterhånden er de amerikanske og europæiske kampvogne dog begyndt at komme frem til de ukrainske soldater, og ifølge mekanikerne, New York Times har talt med, så er de begyndt at sætte pris på især én forskel:

De forskellige NATO-kampvogne er stærkere udrustet og beskyttet og redder dermed flere soldaters liv end de gamle sovjetkøretøjer.

Selv da soldaterne for nyligt blev hårdt angrebet i løbet af Ukraines kontraoffensiv, overlevede mange af dem inde i NATO-køretøjerne.

Og så er de hurtige at reparere for mekanikerne.

»Russerne forstår ikke, hvad der sker. Et par dage og så er køretøjet tilbage på slagmarken. På denne måde bliver de nærmest uovervindelige.«