Uliana Pchelkina er en hård negl. Hun er lammet og sidder i kørestol, og hun slap kun med nød og næppe ud af krigshelvedet. Nu bruger hun sit liv på at hjælpe andre desperate handicappede fanget i krigen.

Da hun og hendes partner forsigtigt kom kørende i deres handicapvenlige bil op mod den såkaldte grønne, humanitære konvoj, der skulle sikre civilister fri passage ud af krigszonen i Bucha, mødte der dem et forfærdeligt syn.

»Der lå døde mennesker over det hele. Det var som en scene fra et mareridt. Det flød med blod, og vi så mennesker med indvolde hængende ud af kroppen. Selvom de havde lovet fri passage, fortsatte russerne med at skyde, også på civile,« fortæller Maria til B.T i Lviv.

Et militærkøretøj sigtede på deres bil, men valgte i stedet at skyde på en bygning ved siden af dem. Da stod det klart, at løftet om fri passage ud af krigens rædsler var et falsum, og da hun stod med livet i hænderne, traf Uliana en desperat beslutning.

»Vi holdt i en lang kø, men pludselig kom en række civile biler kørende i høj fart. Jeg besluttede spontant, at vi måtte slutte os til deres flugt,« siger Uliana til B.T. Denne halsstarrige flugt gennem en aktiv slagmark indbefattede en lang mineret strækning.

Alle, der har været bare i nærheden af et mineret område, ved, hvor angstprovokerende det er. Man kigger sig pludselig ekstra godt for. Noterer hvert et blad og hver en sten. Træder uhyre langsomt og forsigtigt. Denne luksus havde passagererne i handicapbilen dog ikke.

»Det er en af de mest underlige følelser, jeg har haft i mit liv, bevidst at køre igennem et stort område, som vi vidste var fuldt af miner, i høj fart. Men der var intet valg. Følelsen sidder stadig i mig. Fornemmelsen af, at det kan være slut om få sekunder. Og samtidig var vi bange for at blive ramt af luftangreb. Jeg får stadig dårlige nerver, når jeg hører en høj motorlyd.«

Forud for den desperate flugt havde parret, der begge er mennesker med handicap, opholdt sig i Bucha nord for Kyiv i krigens mest hektiske uger.

Uliana Pchelkina var på russernes dødsliste og reddede sig kun med nød og næppe ud af sin hjemby.

Uliana, der er aktivist og både arbejder for krigsinvalider med rygsøjlelammelser og for LGBTQ-sagen, var blevet informeret af en international organisation om, at hun befandt sig på russernes dødsliste.

Parret var blevet lovet at blive evakueret, men befandt sig i stedet fanget i deres lejlighed, mens russerne gik fra dør til dør.

»I øjeblikket var vi mærkeligt nok ikke så bange, rædslen kom først senere. Vi kunne ikke komme ned i beskyttelsesrummene, så vi sad i vores lejligheder dag efter dag og så skyderier og overgreb foregå uden for vores vinduer. Jeg vidste, at de ikke skulle have lov at få mig levende, og vi lavede en indbyrdes aftale om, at hvis døren blev sparket ind, så skulle vi tage hinandens liv.«

Men heldet var med Uliana. Døren blev ikke sparket ind, og hun overlevede den traumatiske tur gennem minefeltet. I dag bor parret i Lviv tæt på den polske grænse, og Uliana har viet sin tid til at hjælpe andre handicappede og invaliderede i krigen.

Sådan ser der ud i Bucha i dag. Ligesom andre byer nord for Kyiv er den fuldstændig ødelagt af russernes angreb.

Lviv, helt ude ved Polens grænse, er en sikker by. Hun har arbejdet i organisation GAR, som hjælper folk med alvorlige rygskader, i mere end 15 år. Behovet for at hjælpe dem med særlige behov er ifølge hende mere akut end nogensinde.

»Vores egen regering gør ikke rigtig noget for os, men behovet for hjælp er enormt stort. Vi er nok dem, som man ikke rigtig hører om midt i krigens larm. Men vi er her, og der er mange af os. Jeg er glad for at kunne tjene mit land på denne måde. Hvis jeg kunne gå, ville jeg helt sikkert nu være ved fronten,« siger Uliana til B.T.

Hvad der før var et arbejde, er nu blevet et kald for livet for Uliana.

»Det er blevet til et tog, jeg ikke vil eller kan stå af. Vores organisation har hjulpet med at evakuere mere end 200 ud af Donbas. Vi hjælper folk her vestpå eller til udlandet, og sammen med postvæsenet forsøger vi at få medicin og kørestole ud til handicappede ude østpå. Vi er blevet kontaktet af mere end 1.400 med særlige behov, som ingen lige nu tager sig af,« siger Maria til B.T.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, skriver en sommerserie fra Ukraine om mennesker i krig.

Hendes bøn til danskerne er meget direkte:

»Jeg frygter, at I med tiden glemmer os og vores lidelser. Hver dag dør mange af mine landsmænd i en krig, som jeg ser som begyndelsen til tredje verdenskrig. Husk også os med rygsøjleskader og alle de andre herude, som har særlige behov. For vi er de glemte i denne krig,« siger Uliana Pchelkina.

Hun ved ikke, om hun selv efter krigen vil kunne vende tilbage til Bucha, hvor hendes organisation havde hovedsæde.

»Sjælen i min by er væk. Myrdet af russerne. Men livet går videre, og vi kommer til at genopbygge alt det, de har ødelagt. De kan ikke undertrykke os på sigt.«