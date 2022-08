Lyt til artiklen

Ukraine fortæller nu for første gang, hvor mange soldater de har mistet, siden Ruslands invasion begyndte i februar.

Det er hærchefen Valeriy Zaluzhnyi, der nu, ifølge Guardian, sætter tal på.

Næsten 9.000 ukrainske soldater har således mistet livet.

Hærchefen har dog ikke specificeret, om tallet dækker over alle styrker, som forsvarer landet, og grænsevagter.

»Børnene forstår ikke, hvad der sker, og de har brug for beskyttelse, for deres fædre er taget til fronten, og det er muligt, at de er blandt de næsten 9.000 helte, som er faldet,« udtaler Valeriy Zaluzhnyi.

Det svarer til op imod 50 dræbte ukrainske soldater om dagen.

Tidligere har præsidentens rådgiver Mykhailo Podalyak sagt, at op mod 200 ukrainske soldater dør hver dag.

Antallet af dræbte ukrainske soldater skulle være faldet, efter landet har fået flere langtrækkende missiler, som de har brugt til at ramme russiske våbendepoter og dermed sænke russiske troppers fremmarch.

Ukraine påstår, at helt op til 45.000 russiske tropper er døde i Ukraine siden februar.

CIA meddelte dog i juni, at tallet formentlig kun er en tredjedel af dette. Nemlig 15.000.

Ifølge Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, deltager op imod en million mennesker i forsvaret af Ukraine.