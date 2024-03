Rusland har klart overhånden, når det kommer til ammunition, i krigen i Ukraine.

Det er budskabet fra Ukraines nye hærchef Oleksandr Syrskyj, skriver det svenske medie Aftonbladet.

Og den store mængde ammunition, giver altså Rusland en klar fordel i krigen, siger Oleksandr Syrskyj.

»De russiske besættere fortsætter med at udvide deres indsats og har en numerisk fordel i mandskab. De har tradition for ikke at tælle deres tab og fortsætter med at bruge en taktik med massive angreb,« lyder vurderingen fra hærchefen til det ukrainske statsdrevne nyhedsbureau Ukrinform.

Ukraine har det fortsat svært ved fronten, men ifølge Oleksandr Syrskyj formår ukrainerne at holde russerne i skak.

Han tiltrådte som hærchef i det krigsplagede land i februar 2024 og er næstkommanderende for præsident Zelenskyj.

Og han har fået en hård start på det nye job.

»Der er ingen tvivl om, at Ukraine er under pres,« som studielektor ved Forsvarsakademiet Claus Mathiesen siger til B.T. torsdag.

Den russiske fremgang skyldes hovedsageligt, at hjælpen fra udlandet – specielt USA – for tiden udebliver.

Samtidig har Ukraine svært ved at erstatte de mennesketab, som de tager på fronten i stadig store antal.