Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tre missiler ramte ned i ukrainsk militærudstyr. Et fjerde fløj forbi - og ramte lige ned i et bilværksted.

Bygningerne blev sønderbombet. Fire medarbejdere mistede livet på tragisk vis.

»Vi bliver nødt til at rejse os og komme videre. Uanset hvor meget smerte og lidelse vi føler,« siger Bozhena Paternak, som er en del af den familie, som ejer værkstedet.

Så familien besluttede at gøre noget ved det. De ville støtte de pårørende til dem, som mistede livet.

Missilangrebet fandt sted lidt uden for den vestukrainske by Lviv for godt en måned siden, og siden da har familien og en masse frivillige arbejdet på højtryk for at få det lille værksted op at køre igen.

»Folk trak i arbebjdstøjet og mødte op for at få ryddet stedet for murbrokker,« fortæller Bozhena Paternak, mens hun går og viser rundt på stedet.

Et hul i jorden, som før var hvor værkstedets kontor lå. Her døde fire medarbejdere, da missilet ramte. Billede: CNN Vis mere Et hul i jorden, som før var hvor værkstedets kontor lå. Her døde fire medarbejdere, da missilet ramte. Billede: CNN

Ikke alle bygningerne stod til at redde, men der er sket meget siden angrebet.

»Vi bliver nødt til at hjælpe hinanden. Vi er hinandens brødre og søstre,« siger Oleksiy Anatasiev, som var en af de frivillige som var mødt op for at hjælpe.

Og i dag, bare én måned senere, bliver der igen skruet på biler på det familieejede værksted.