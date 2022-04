De russiske styrker beskyldes nu for at have øget deres 'infiltrations-foranstaltninger'.

Blandt andet med det mulige formål at kidnappe ukrainske borgere – som de senere angiveligt håber på at kunne bruge til et helt bestemt formål.

Sådan lyder det fra den ukrainske efterretningstjeneste (GUR) ifølge den seneste analyse af situationen i Ukraine, som den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) står bag.

Af den analyse fremgår det, at de russiske soldater i stor stil skal være begyndt at infiltrere ukrainske områder for at kidnappe ukrainske borgere.

»Sandsynligvis med det formål at bruge dem i fremtidige fangeudvekslinger,« lyder det.

Ifølge ISW oplyste den ukrainske efterretningstjeneste den 27. april, at de russiske styrker udfører 'storstilede infiltrations-foranstaltninger' i regionerne Kharkiv, Zaporizjzja, Kherson, Mykolajiv, Luhansk og Donetsk.

»Denne 'infiltration' går efter mænd i militæralderen, tidligere militær- og retshåndhævelses-personale og pro-ukrainske aktiviteter til afhøring, tortur og mulig henrettelse,« lyder det i analysen på baggrund af oplysningerne fra GUR.

Videre lyder det:

»GUR oplyser, at de russiske styrker derudover transporterer ukrainske gidsler til Krim-halvøen for at 'genopfylde udvekslings-fonden' med det formål at udveksle ukrainske civile for russiske militærfanger i fremtidige fangeudvekslinger.«

Det er værd at bemærke, at påstandene ikke er verificeret af uafhængige kilder.

