Den varer kun 22 sekunder i alt.

Alligevel er en kryptisk video, som Ukraines militære efterretningstjeneste har delt, løbet med en del opmærksomhed. For indikerer den mon kommende angreb mod et af Vladimir Putins prestige-projekter?

Den korte video blev onsdag delt næsten simultant på efterretningstjenesten HUR's side på beskedtjenesten Telegram og på det sociale medie X.

I videoen bliver der først filmet mod og zoomet ind på den 18 kilometer lange Krim-bro, der forbinder den annekterede halvø med Rusland.

Arkivfoto. Her ses et billede af Krim-broen fra oktober sidste år, hvor broen blev angrebet. Foto: Uncredited/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto. Her ses et billede af Krim-broen fra oktober sidste år, hvor broen blev angrebet. Foto: Uncredited/AP/Ritzau Scanpix

Dernæst filmes der ned mod et lille stykke papir, der ligger lige over det ukrainske flag:

»HUR, Artan,« står der på sedlen.

'Artan' er navnet på en ukrainsk specialstyrke, der blev dannet sidste år.

Til videoen har Ukraines militære efterretningstjeneste skrevet følgende – som er delt med blandt andet en blinkende smiley:

»Efterårsvind på Krim og en helt unødvendig konstruktion. Fortsættelse følger...«

Det ukrainske forsvarsministerium har på X også delt videoen og skrevet følgende tekst til den:

»Forandringens vind på Krim. Som efterretningstjenesten påpeger, er Krim-broen en fuldstændig unødvendig konstruktion.«

Den kryptiske video og de tilhørende tekster har fået nogle medier til at tolke det sådan, at det kan antyde, at Ukraine varsler nye angreb mod den russiske præsident, Vladimir Putins, prestige-bro, som også kaldes Kertjs-broen.

Arkivfoto af den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: Mikhail Klimentyev/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: Mikhail Klimentyev/AFP/Ritzau Scanpix

Broen blev opført mellem 2016 og 2018 – efter Rusland ulovligt annekterede Krim-halvøen tilbage i 2014.

Det var Putin selv, der stod for åbningen af broen, da den stod færdig.

Efter Putin i februar sidste år indledte sin invasion af nabolandet, har broen – der er vigtig for russerne både militært og civilt – været mål for flere angreb.

Blandt andet i oktober 2022 og i juli 2023, skriver VG.

Det vides endnu ikke med sikkerhed, om videoen antyder kommende angreb – men hvis det forholder sig sådan, er det ikke nødvendigvis en god idé, vurderer Peter Viggo Jakobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, over for det norske medie.

»Jeg ville ikke blive overrasket, hvis der kommer flere angreb, men om det er en god strategi at angribe broer, der bruges både civilt og militært... Når Ukraine gør det, giver det også Rusland en undskyldning for at gøre det samme,« siger han til VG.

Arkivfoto af den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj. Foto: Evan Vucci/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj. Foto: Evan Vucci/AP/Ritzau Scanpix

Han påpeger, at det ukrainske militær eksempelvis ikke ødelagde broerne i den ukrainske region Kherson under kampene mod de russiske styrker der – hvilket gav russerne mulighed for at trække sig tilbage, så man undgik kampe inde i Kherson By.

»Måske kan de nå frem til en 'gentlemanaftale' om, at hvis Rusland afstår fra at bombe el- og varmeforsyningen, vil Ukraine afstå fra at ødelægge Kertj-broen,« siger Peter Viggo Jakobsen.

Krim-broen er strategisk vigtig for Rusland, idet den forbinder Ruslands Krasnodar-region med Krim.

Derudover har den ifølge CNN også stor symbolsk betydning for Rusland, som byggede den omkring 18 kilometer lange bro til en pris på omkring 3,7 milliarder dollar.

»Den var det fysiske udtryk for Putins mål om at overtage Ukraine og binde det til Rusland for evigt,« lyder beskrivelsen af broen fra CNN.

Derudover forsyner broen Krim med både daglige fornødenheder og forsyninger til militæret, foruden brændstof og varer til den russiske civilbefolkning, der bor på den annekterede halvø.