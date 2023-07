Flere vestlige embedsmænd har vurderet, at Ruslands atomlager aldrig var i fare under Wagner-oprøret.

Men i et nyt interview sår en ukrainsk efterretningschef tvivl om det.

Det fortæller han i et interview med Reuters.

Det var i slutningen af juni, at den private lejehær Wagner-gruppen, med bagmanden Jevgenij Prigozjin i spidsen, marcherede mod Moskva i et væbnet oprør – angiveligt mod den russiske hærledelse.

På vej nordpå mod den russiske hovedstad skal en gruppe militærkøretøjer være drejet mod øst ad en motorvej i retning af en befæstet russisk militærbase med atomvåben, Voronezh-45.

Det viser videoer på nettet og interviews med lokale beboere, skriver Reuters.

Men omkring 100 kilometer fra basen – ude i mere landlige omgivelser – gik sporet af dem koldt.

Og det vides ikke, hvad der derefter skete.

Den ukrainske efterretningschef Kyrylo Budanov. Foto: Valentyn Ogirenko/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Den ukrainske efterretningschef Kyrylo Budanov. Foto: Valentyn Ogirenko/Reuters/Ritzau Scanpix

Reuters understreger, at vestlige embedsmænd gentagne gange har udtalt, at Ruslands atomlager aldrig var i fare under oprøret, som sluttede lørdag den 24. juni, da der blev underskrevet en aftale, der fik Wagner-gruppen til at vende om.

I et nyt interview med Reuters hævder chefen for Ukraines militære efterretningstjeneste, Kyrylo Budanov, dog, at Wagner-krigerne kom meget tæt på atombasen – ligesom han påstår, at deres hensigt var at anskaffe små atombomber fra Sovjettiden.

Angiveligt kom de ifølge Budanov meget tæt på:

»Dørene til lageret var lukkede, og de kom ikke ind i den tekniske sektion,« hævder han.

Reuters oplyser, at det ikke har været muligt at verificere efterretningschefens påstande, og han fremlagde ikke nogen beviser for dem.

Til Reuters har amerikanske embedsfolk udtryk tvivl om udlægningen.

Blandt andet udtaler Adam Hodge, talsmand for Det Nationale Sikkerhedsråd i Det Hvide Hus, at man 'ikke er i stand til at bekræfte den rapport':

»Vi havde på intet tidspunkt nogen indikation af, at atomvåben eller materialer var i fare,« siger han.

Til nyhedsbureauet forklarer også Matt Korda, der er seniorforsker og projektleder for Nuclear Information Project hos Federation of American Scientists, at det vil være 'næsten umuligt for en ikke-statslig aktør' at bryde den russiske atomsikkerhed.

Reuters oplyser, at man har rakt ud til Kreml og Jevgenij Prigozjin for en kommentar, men de er ikke vendt tilbage.