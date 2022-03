På en video kan man se, hvordan et ældre ukrainsk ægtepar håndterede det køligt, da tre soldater brød ind på deres grund.

Det bliver parret nu hyldet for af den amerikanske ambassade i Kyiv.

'Ukrainske helte. I dag hylder vi dette ældre ægtepar, som stillede sig op mod tre russiske soldater,' skriver ambassaden ifølge Fox News på Twitter.

Den amerikanske ambassade har i opslaget vedhæftet en video, der ser ud til at være fra et overvågningskamera. Her kan man kan se den omtalte episode udspille sig mellem soldaterne og det civile par.

Først kan man se, hvordan de tre soldater bryder ind gennem en port til parrets indkørsel, mens en hund gør i baggrunden.

Da parret opdager soldaterne, går først manden ud og henimod dem, mens han vifter med armene.

I sekundet efter tager hans kone, der har en lyserød hue på hovedet, nogle raske skridt henimod soldaterne.

Hun vifter ligeledes med armene, mens hun peger på soldaterne, og man kan høre, at de diskuterer.

Сьогодні ми вітаємо цю літню пару, яка протистояла трьом російським солдатам. #UkrainianHeroes pic.twitter.com/DV7RWO3fe0 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 11, 2022

Efter nogle minutter får ægteparret pænt fulgt soldaterne tilbage, hvor de kom fra – ud ad porten igen.

Det er langtfra første gang, vi ser videoer på sociale medier med konfrontationer mellem civile ukrainere og russiske soldater.

Der har eksempelvis floreret en video, hvor en ukrainsk kvinde konfronterer en russisk soldat på gaden og siger, han skal lægge solsikkefrø i sin lomme, så der i det mindste kommer solsikker op, når han dør.

Og en anden video med adskillige civile ukrainere, der stiller sig på gaden som en menneskelig mur foran russiske tanks.

Det har stor betydning, når den slags videoer florerer på de sociale medier – de fungerer nemlig også som et vigtigt våben i krigen. Det har André Ken Jakobsson, forsker i hybrid krigsførelse ved Syddansk Universitet, tidligere fortalt til B.T.

»Når man ser helt almindelige ukrainere gå frem mod en bevæbnet besættermagt – det kan simpelthen inspirere. Det er jeg helt overbevist om,« siger André Ken Jakobsson.

Og det er ikke kun det ukrainske folk, som videoerne på de sociale medier har stor effekt på:

»Det handler også om at tale til en verdensopinion uden for Ukraine, som jo sidder på en våbenkasse og en pengekasse, som kan hjælpe ukrainerne,« siger forsker André Ken Jakobsson og fortsætter:

»Hvis den her krig ikke var blevet dokumenteret gennem sociale medier, så tror jeg ikke, at de vestlige politikere havde kastet sig lige så helhjertet ind krigen med indførelsen af sanktionerne for eksempel.«