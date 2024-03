Ukraines forsvarschef, Valerij Zaluzjnyj, er blevet fyret.

Det siger Ukraines forsvarsminister ifølge nyhedsbureauet AFP.

Valerij Zaluzjnyj skal dermed ikke længere stå i spidsen for det ukrainske militær.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har på det sociale medie X lagt et billede op med den nu tidligere forsvarschef.

Her takker han ham for at have forsvaret Ukraine i de seneste to år. Han skriver samtidig, at det er tid til at forny Ukraines forsvar.

Der har længe gået rygter om, at stemningen mellem præsidenten og den nu tidligere forsvarschef var anspændt.

/ritzau/