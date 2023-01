Lyt til artiklen

Ukraines viceforsvarsminister, Hanna Maliar, oplyser via Telegram, at landet lige nu er udsat for et kraftigt russisk angreb.

Det er den strategisk vigtige by Soledar i Donetsk-regionen, som er under beskydning, skriver CNN.

»Efter et tidligere mislykket forsøg på at erobre Soledar og tilbagetrækning, omgrupperede fjenden sig, erstattede tab, indsatte yderligere angrebsenheder, ændrede taktik og indledte et kraftigt angreb,« siger Maliar.

»I øjeblikket har fjenden engageret et stort antal angrebsgrupper, som er dannet af de bedste reserver af Wagners tropper. Fjenden rykker bogstaveligt talt frem på ligene af deres egne soldater og bruger massivt artilleri.«

Ukraines præsident, Volodomyr Zelenskyj, har søndag også udtalt sig om den overordnede situation i området, som han kalder svær. Han siger dog samtidig, at Ukraine fortsat har kontrol over både Soledag og Bakhmut.

Begge byer betegnes som nøglebyer i forhold til at styre Donbas-regionen, og det er her, der de seneste uger har været flere hårde kampe.

Ukraines talsperson for den østlige del af Ukraines tropper, fortæller, at de forsøger at evakuere borgerne i Soledar.