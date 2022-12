Lyt til artiklen

Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, sagde mandag til nyhedsbureauet AP, at landet planlægger at holde fredssamtaler med Rusland inden slutningen af februar – på tidspunktet for etårsdagen for krigens udbrud.

Kuleba sagde, at samtalerne sandsynligvis bliver holdt i FN-regi med generalsekretær Antonio Geturres som mulig mægler.

I interviewet med AP sagde udenrigsministeren også, at han er 'absolut tilfreds' med resultaterne af præsident Volodymyr Zelenskys besøg i USA i sidste uge.

Han tilføjede, at Ukraine vil gøre alt, hvad det kan for at afslutte krigen i 2023, men at diplomati i den forbindelse altid spiller en vigtig rolle.

»Enhver krig ender på en diplomatisk måde. Enhver krig ender som et resultatet af handlingerne på slagmarken og ved forhandlingsbordet.«