Forhenværende forsvarsminister for Ukraine, Oleksij Reznikov, advarer nu Vesten om Ruslands mål med krigen.

»Deres mål er ødelæggelsen af Ukraine og assimilering af ukrainere.«

Sådan lyder det fra Oleksij Reznikov i et interview med mediet The Guardian.

Præsident Zelenskyjs tidligere højre hånd, som indtil nu har været forsvarsminister under krigen, trak sig fra posten tidligere på måneden efter den ukrainske præsident varslede udskiftning på ministerposten.

»Det har været en ære at tjene det ukrainske folk og arbejde for den ukrainske hær de seneste 22 måneder – den sværeste periode i Ukraines moderne historie,« skrev han i et opslag på sociale medier efter sin afsked.

Og selvom han kun har været væk fra posten i en uges tid, er han altså allerede nu ude og advare mod Rusland – og mulige forhandlinger om fred med Vesten.

»Rusland kræver anerkendelse af de besatte territorier i Ukraine som et krav for at afslutte krigen,« siger han til mediet.

Han understreger, at en aftale med Putin og Kreml altså ikke vil afslutte konflikten.

Derimod har han en klar opskrift på Ukraines sejr.

Det inkluderer blandt andet en genoprettelse af Ukraines grænser fra 1991, tilbagetrækning af de russiske tropper, genopbyggelse af ødelæggelser – og at straffe dem, der har begået krigsforbrydelser.

Ukraines nye forsvarsminister er efter Zelenskyjs ønske den 41-årige Rustem Umerov.

Rustem Umerov er opvokset på Krim-halvøen, har været politiker i det ukrainske parlament – og så kommer han fra en post som leder af Ukraines største investeringsfond.