Med en formue, der er anslået til at være på lige knap 27 milliarder kroner, er han den rigeste mand i Ukraine.

Nu melder han sig ind i kampen og lover, at han vil være med til at genopbygge den sønderbombede og belejrede havneby Mariupol.

Det skriver Reuters.

Rinat Akhmetov har længe været Ukraines rigeste. Også selvom hans formue er faldet betragteligt over de seneste år.

ARKIVFOTO af Rinat Akhmetov, der også ejer fodboldklubben Shakhtar Donetsk. Foto: Alexander KHUDOTEPLY Vis mere ARKIVFOTO af Rinat Akhmetov, der også ejer fodboldklubben Shakhtar Donetsk. Foto: Alexander KHUDOTEPLY

Ifølge magasinet Forbes nåede hans formue i 2013 op på omkring 105 milliarder kroner – men siden er den faldet.

I særdeleshed på grund af den russiske annektering af Krim-halvøen og de efterfølgende uroligheder, der har præget områderne, hvor han har sine virksomheder.

Senest er det gået hårdt ud over hans to enorme stålværker i Mariupol.

Særligt den ene af dem, Azovstal, har været i fokus de seneste dage, da det formodes at være det sidste sted i byen, hvor de ukrainske styrker holder stand sammen med omkring 1.000 civile.

»Mariupol er en global tragedie og et globalt eksempel på heroisme. For mig har Mariupol altid været og vil altid være en ukrainsk by,« skriver han i et skriftligt svar til Reuters.

Han ønsker ikke at oplyse, hvor han præcis befinder sig i landet, men han forklarer, at han har været i landet siden den 23. februar. Dagen før, den russiske invasion gik i gang.

For ham brød krigen dog ud tilbage i 2014, da Rusland annekterede Krim-halvøen.

»Vi mistede vores forretninger, men det gjorde os mere hårdføre og stærkere,« siger han og tilføjer:

»Jeg er sikker på, at SCM (hans investeringsselskab, red.) som landets første private virksomhed vil spille en nøglerolle i efterkrigstidens genopbygning af Ukraine. Jeg stoler på, at vi vil genopbygge et frit, europæisk, demokratisk og succesfuldt Ukraine efter vores sejr i denne krig.«