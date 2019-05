Planer om et snarligt parlamentsvalg i Ukraine kan blive forpurret af ny politisk situation i Kijev.

Ukraines regerende koalition er brudt sammen. Det sker få dage før komikeren og tv-stjernen Volodimir Zelenskij skal indsættes som præsident efter hans valgsejr i sidste måned.

Formanden for parlamentet i Kijev meddelte tidligt fredag, at han han havde fået besked af parlamentarikere om, at regeringskoalitionen var brudt sammen.

Koalitionen bestod af flere partier - blandt andet fra tidligere præsident Petro Porosjenkos parti.

Zelenskij har tidligere gjort det klart, at han vil opløse parlamentet. Han siger, at det ikke repræsenterer befolkningens interesser.

En opløsning af parlamentet er nødvendigt for at udskrive et hurtigt valg, men ukrainsk lovgivning siger imidlertid, at en præsident ikke kan udskrive valg, hvis der ikke er en regerende koalition.

Et flertal af vælgerne i Ukraine fravalgte ved præsidentvalget de etablerede politikere, da den 41-årige Zelenskij vandt anden og afgørende runde af valget med 73 procent af stemmerne. Han var i anden runde oppe mod den hidtidige præsident Petro Porosjenko, som har erkendt sit nederlag.

Mange vælgere har mistillid til de folkevalgte på grund af omfattende korruption, som ved siden af krigen i det østlige Ukraine og store økonomiske og sociale problemer er landets største problem.

Zelenskij har lovet at få afsluttet krigen i det østlige Ukraine og rydde ud i korruptionen. Men det har været småt med konkrete bud fra ham på, hvordan han vil gøre det.

Efter Zelenskij besluttede sig for at gå efter præsidentposten har han mødt kritik for ikke at fremlægge reelle politiske planer.

