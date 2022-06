Lyt til artiklen

»Husk, at I er ukrainere, og at det er jer, der skal genopbygge vores land,« siger præsident Volodymyr Zelenskyj til de mere end 5 millioner ukrainere, der er flygtet til andre lande i Europa.

Beskeden til de mange landsmænd på flugt på grund af krigen, er klar. Ved et pressemøde, afholdt af Berlingske Media tirsdag, svarede præsidenten åbenhjertigt på alt fra udsigten til, at krigen får en ende, til om, hvorvidt Ukraine virkelig kan tvinge den russiske hær ud af Donbas-regionen.

Pressemødet var den første af sin art med den internationale presse. Adspurgt af B.T. om, hvad de millioner af ukrainere rundt om i EU skal gøre nu, var præsident Zelenskyj klar i mælet,

»Hvis krigen sluttede i dag, ville jeg bede alle mine landsmænd om at komme hjem med det samme. Jeg ved, at de alle brændende ønsker at vende hjem,« siger Volodymyr Zelenskyj til B.T.

B.T.s internationale korrespondent under dagens pressemøde med Ukraines præsident, Volodymir Zelenskyj

Ifølge BBC, er næsten 14 millioner ukrainere fordrevet. Mange af de kvinder og børn, der befinder sig for eksempel Danmark, sidder lige nu utvivlsomt og overvejer, om det er sikkert nok at vende hjem. Der har for eksempel været roligt i Kyiv i længere tid, men Zelenskyj understreger, at det ikke er et let valg for hans fordrevne folk.

»Jeg er meget taknemmelig for, at Danmark lægger hus til så mange af mine landsmænd lige nu. Der er desværre dele af Ukraine, som stadig ikke er sikre at opholde sig i, og jeg kan ikke bede dem om at vende tilbage endnu.«

Et endnu ubesvaret spørgsmål, er, hvor mange af de anslåede fem millioner ukrainere i EU, som rent faktisk vil vælge at tage hjem, hvis krigen stopper. B.T. har talt med flere ukrainske familier, der er usikre, fordi de ikke ved, om der er arbejde til dem i Ukraine. Præsidenten er dog ikke i tvivl.

»Jeg er sikker på, at ukrainerne vil komme tilbage, så snart det er muligt, og hjælpe med at genopbygge vores økonomi. Hver ukrainer, der vender hjem, gør en stor forskel. Men vores land er i krig, og det må være op til den enkelte at vurdere, hvornår det er sikkert nok,« siger han til B.T.

Præsident Zelenskyj har tidligere i krigen fortalt, at han stort set ikke havde tid til at se sin familie. Han vil dog ikke høre tale om sine personlige lidelser.

»Jeg har ikke ofret noget for krigens skyld, og jeg lever ikke for krig. Jeg lever for Ukraine og for at genopbygge vores land. Det er ikke et offer, men en ære at være præsident. Jeg elsker Ukraine. Her er alt, hvad jeg holder af, det, jeg værdsætter, og det, der står mig nær. Men at dele alt dette med Rusland eller deres lejesoldater er ikke noget jeg er villig til,« siger præsident Volodymyr Zelenskyj til B.T.